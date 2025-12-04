Cataldo reiteró dificultad para identificar a responsables de violencia escolar: "Las comunidades educativas no siempre entregan información"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, comentó sobre los episodios de violencia en liceos emblemáticos y reconoció la dificultad para identificar a los responsables.

En conversación con radio Pauta, la autoridad señaló que “las comunidades educativas no siempre entregan información para la persecución penal, en el caso que corresponda, y para la investigación policial, [y] va a ser muy difícil poder llegar a un puerto”.

En ese sentido, afirmó que la falta de colaboración se repite incluso cuando las comunidades están molestas o preocupadas, y señaló que pueden influir el amedrentamiento o principios como “no delatar a sus compañeros”.

El titular de Educación indicó que “el ministerio no tiene capacidad de inteligencia, no tiene capacidad investigativa, no puede ordenar a las policías, ni siquiera nos podemos querellar”.

Por otro lado, Cataldo abordó la nueva ley que prohíbe el uso de celulares en establecimientos educacionales y recalcó que “la escuela puede hacer todo el esfuerzo del mundo, pero si esto no va acompañado de un cambio conductual de las familias y […] cultural de la sociedad, estamos fritos”.

“Es la sala de clases el espacio donde se busca esta prohibición general. O sea, el principio con el cual tienen que operar la escuela es que no se puede usar celular”, precisó.

