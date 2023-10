Cataldo por cierre de nueve colegios en Tiltil: “Buscamos que se liberen fondos para asegurar la continuidad"

El Ministro de Educación aseguró que "en Tiltil “se da la tormenta perfecta. Por un lado, hay rendiciones no realizadas durante el periodo anterior, incluso desde 2017, donde no hay boletas o antecedentes que acrediten gastos, lo cual no ha podido ser regularizada por la Superintendencia”.