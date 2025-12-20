Caso Ñuñoa: querella apunta a falsificación de instrumento público e informático

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la querella criminal presentada contra el alcalde Sebastián Sichel por presunta falsificación de documentos, en el marco de la entrega de $250 millones a organizaciones sociales de la comuna de Ñuñoa. La acción, interpuesta por el concejal Andrés Argandoña, del Frente Amplio, apunta a delitos de falsificación de instrumento público, falsificación de datos informáticos y denuncia calumniosa.

La controversia se originó por la falta de actas de evaluación en el proceso de adjudicación de fondos, documentos que el concejal solicitó reiteradamente sin recibir respuesta. Según la querella, los archivos PDF publicados por la municipalidad habrían sido modificados el 4 de noviembre de 2025, incorporando cuadros de texto y enlaces inexistentes en la versión original, alteraciones detectadas solo horas antes de que Sichel presentara una querella en contra de Argandoña.

El concejal sostuvo que estas acciones reflejan una actitud de “arrogancia” por parte del alcalde, quien decidió querellarse contra un fiscalizador en lugar de reconocer la ausencia de actas. La querella solicita que el Ministerio Público cite a declarar al alcalde y a funcionarios municipales que habrían participado en la elaboración y publicación de los documentos cuestionados.

Este conflicto se enmarca además en el antecedente de la querella previa presentada por Sichel contra Argandoña y los fundadores del medio Contrapoder Chile, quienes informaron sobre la entrega de los fondos. Ahora, el proceso judicial buscará esclarecer si efectivamente existieron manipulaciones en los documentos que respaldaban la asignación de recursos municipales.

