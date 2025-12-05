Caso "Muñeca Bielorrusa": Tribunal fija para enero la formalización de los conservadores Yáber y Najle

El 7º Juzgado de Garantía de Santiago fijó para las 09:00 horas del miércoles 14 de enero, la audiencia de formalización de los conservadores Sergio Yáber (Puente Alto), Yamil Najle (Chillán) y el propietario de la casa de cambio Inversiones Suiza Limitada, Harold Pizarro, en el marco del caso "Muñeca Bielorrusa".

Los tres están imputados por lavado de dineros que, según la Fiscalía Regional de Los Lagos, corresponden al pago de las coimas para conseguir fallos favorables para el consorcio chileno bielorruso Belaz Movitec, en un litigio con Codelco.

Según la imputación, los pagos del Belaz Movitec se giraban a los abogados representantes del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos, actualmente en prisión preventiva, quienes luego llevaban ese dinero a la casa de cambio de Pizarro, donde hacían cambios de divisas.

Posteriormente, ese dinero era entregado a los conservadores quienes luego transferían el dinero a Gonzalo Migueles, pareja de la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco.

Mario Vargas, Eduardo Lagos y Gonzalo Migueles están imputados por cohecho, soborno y lavado de activos.

De acuerdo con los antecedentes del caso, los abogados Vargas y Lagos como representantes del consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec pagaron 45 millones de pesos a la exministra Vivanco a través de Migueles, para que fallara en contra de Codelco en un litigio por una fallida licitación.

El fiscal adjunto de la región de Los Lagos, Marco Muñoz, detalló siete resoluciones judiciales dictadas entre 2023 y 2024 que favorecieron al consorcio en litigios con Codelco, obligando a la cuprífera estatal a desembolsar más de $17.500 millones.

Estos fallos habrían contado con el voto favorable de Vivanco, quien habría intervenido a cambio de compensaciones económicas canalizadas por medio de su pareja, Gonzalo Migueles, junto a los abogados del consorcio, Mario Vargas y Eduardo Lagos.

PURANOTICIA