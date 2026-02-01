Caso “Muñeca bielorrusa”: la investigación más compleja y de mayor impacto que ha liderado la fiscal Carmen Gloria Wittwer

El llamado caso "Muñeca bielorrusa" se ha convertido en el caso más relevante que ha dirigido la fiscal regional de Los Lagos, Carmen Gloria Wittwer, en sus más de dos décadas en el Ministerio Público.

No solo por el perfil de los involucrados -entre ellos la exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco-, sino también por el impacto social y político que ha generado. “Sin Ángela Vivanco no estaríamos hablando de esto, porque precisamente son esos fallos los que dan origen a todo”, enfatizó la fiscal en entrevista con La Tercera, subrayando la magnitud de los hechos.

Wittwer asumió la investigación en septiembre de 2024 y desde entonces ha liderado un trabajo meticuloso. El equipo detectó patrones entre resoluciones judiciales y pagos financieros vinculados al consorcio bielorruso Belaz Movitec. “Existía el patrón resolución judicial, pago. Resolución judicial, pago. Y por ahí nos fuimos dando cuenta”, explicó.

El análisis incluyó cuentas bancarias, comunicaciones y georreferenciaciones, pese a que muchos dispositivos electrónicos habían sido borrados o reseteados. “La mayor parte de los dispositivos estaban borrados. Tuvimos que recurrir a medios tecnológicos para rescatar información”, relató.

La complejidad del caso no radica solo en la magnitud de las pruebas, sino en el perfil de los imputados. “La mayoría son abogados, sabían cómo podían resguardarse para eliminar rastros o medios de prueba”, señaló Wittwer.

Aun así, la Fiscalía ha fundamentado cada diligencia con especial cuidado, consciente de que las autorizaciones judiciales debían solicitarse a jueces que en algunos casos habían sido subalternos de los investigados. “Todo lo que requiere autorización judicial lo hacemos muy bien fundado y siempre amparados por una resolución”, puntualizó.

La detención de Vivanco, decretada tras la confirmación de la Corte Suprema de los capítulos de la querella, fue uno de los momentos más mediáticos. “Solicitamos la orden de detención porque teníamos el convencimiento de que era necesario. Existen tres personas privadas de libertad en esta causa y Ángela Vivanco es la más importante desde el punto de vista de la estructura”, explicó la fiscal. La medida buscaba asegurar su comparecencia inmediata ante el tribunal.

El caso ha abierto nuevas aristas, como la investigación sobre el exministro Diego Simpertigue y eventuales vínculos con parlamentarios. Wittwer aclaró que la Fiscalía de Aysén indaga solo la denuncia contra la senadora Loreto Carvajal, mientras que ella mantiene la investigación respecto de Matías Walker, Sergio Gahona y Cristián Araya. “Estamos avanzando, y lo vamos a investigar igual de acuciosamente”, aseguró.

Los acuerdos de colaboración también han sido clave imputados como Sergio Yáber, Yamil Najle, Harold Pizarro y Gabriel Silber han entregado antecedentes bajo esta figura. “Son una herramienta muy importante, pero todos los antecedentes que un imputado aporte tienen que ser corroborados. En la medida en que eso no se verifique, el acuerdo no puede prosperar”, explicó Wittwer.

La fiscal enfatiza que los hechos son de “máxima gravedad”, no solo por involucrar a una ministra del máximo tribunal, sino porque afectan la confianza ciudadana en la justicia. “Lo que se lesiona en este caso es la fe, la confianza de las personas en la justicia. Queremos que quede claro que este es un caso aislado, que hemos sido capaces de investigarlo y que merece el mayor reproche posible”, concluyó.

El proceso sigue abierto y con múltiples frentes. La investigación sobre Vivanco y otros imputados se entrelaza con nuevas denuncias, declaraciones en revisión y diligencias pendientes.

Wittwer insiste en que el objetivo es demostrar que “nadie está por sobre la ley” y que las instituciones funcionan, incluso frente a figuras de alto perfil. La trama bielorrusa, más allá de sus protagonistas, se ha convertido en un examen de confianza para el sistema judicial chileno.

