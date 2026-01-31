Caso “Muñeca Bielorrusa”: abogado afirma quiebre de defensa de Ángela Vivanco tras prisión preventiva

La decisión del 7° Juzgado de Garantía de Santiago de decretar prisión preventiva contra la exjueza de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, fue calificada como un punto de inflexión en la investigación del denominado Caso “Muñeca Bielorrusa”. Así lo planteó el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, quien analizó el escenario judicial que enfrenta la imputada.

En entrevista con CNN Chile, el jurista sostuvo que la resolución del tribunal no resulta sorpresiva. A su juicio, el Ministerio Público cuenta con antecedentes de alto peso, lo que vuelve evidente la solidez de la imputación por presuntos delitos de cohecho y lavado de dinero, calificando las pruebas como “abundantes”.

Riego afirmó que, desde la perspectiva de la defensa, la estrategia basada en proclamaciones de inocencia quedó debilitada. En ese sentido, sostuvo que esa línea argumental “se derrumbó”, ya que los elementos reunidos en la causa dificultarían sostener un escenario de negación total de los hechos.

Según el académico, en este nuevo contexto la alternativa más razonable para Vivanco sería replantear su postura procesal. En concreto, señaló que podría optar por entregar información para obtener una rebaja de pena, considerando el riesgo real de una condena elevada y la prolongación de la medida cautelar.

El abogado explicó que intentos previos, como el cambio de abogado a último momento, no lograron alterar el rumbo del caso. Además, advirtió que el impacto de una prisión preventiva prolongada podría presionar a la imputada a asumir que los alegatos de inocencia no están dando resultados efectivos frente al tribunal.

Riego también alertó que una eventual colaboración de Vivanco podría tener consecuencias mayores para el desarrollo de la investigación. En su análisis, si la exjueza decide aportar antecedentes, el caso podría ampliarse y alcanzar otros hechos y otros casos, incluyendo eventuales situaciones donde habría existido pago de coimas.

Finalmente, el académico situó el tema en un plano estructural, señalando que causas como Muñeca Bielorrusa y Factop reflejan una cultura de malas prácticas en el Poder Judicial, asociada al favorecimiento de cercanos, el intercambio de favores y el cobro de estos. En esa línea, sostuvo que figuras como Luis Hermosilla y Ángela Vivanco no serían hechos aislados, sino parte de un problema más profundo que por años habría permanecido invisibilizado.

PURANOTICIA