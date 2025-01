«Caso Monsalve»: Informe de la PDI revela extravío de videos tras intervención de funcionarios de contrainteligencia

Un informe realizado por la Policía de Investigación (PDI) reveló que detectives de contrainteligencia habrían eliminado vídeos días antes de la denuncia contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve.

Según consignó La Tercera, el informe de la PDI indica que hay registros que fueron levantados por detectives de inteligencia el 11 de octubre de los cuales ya no existe respaldo.

Los registros eliminados habrían sido obtenidos en las cercanías del domicilio de la víctima. “En el lugar se revisaron diversas cámaras de seguridad, no obstante, no se logró obtener resultados positivos, por cuanto a la inspección ocular y empadronamiento realizado a residentes del sector, estos manifestaron no contar con respaldos de la fecha de la comisión del delito”, se indica en el informe.

Además, se detalla que el 21 de octubre en horas de la tarde, funcionarios de la institución acudieron a las dependencias del Cuartel General de la PDI "con la finalidad de incautar el registro de las cámaras de seguridad de los días y horas que guardan relación con los hechos investigados".

En el cuartel, tomaron contacto con el agente policial Rodrigo Jiménez, "quien manifestó que con respecto al registro de la cámara ubicada en la citada intersección del día 22 de octubre ya no existían los respaldos, ya que se sobreescriben".

Además, el agente policial les comentó que “los funcionarios de la Brigada de Contrainteligencia ya se habían llevado los respaldos de dicha cámara el día 11 de octubre de 2024".

En el documento también se detalla que el fiscal Francisco Jacir entregó el 25 de octubre de "un disco duro con todos los respaldos que habrían solicitado los funcionarios señalados en el párrafo anterior. Sin embargo, a la revisión y análisis de estos, el respaldo de la cámara ubicada en General Mackenna con Amunátegui no fue encontrado en dicho dispositivo de almacenamiento”.

PURANOTICIA