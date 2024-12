Caso Monsalve: Diputados UDI de comisión investigadora piden la renuncia de Miguel Crispi y Carlos Durán

Los diputados UDI Flor Weisse y Álvaro Carter solicitaron la renuncia del jefe de gabinete del Presidente de la República, Carlos Durán, y del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi, en la comisión investigadora de los actos del Gobierno en el caso Monsalve.

Weisse y Carter, integrantes de la instancia fiscalizadora, les entregaron una carta en la cual les expresan que "desde que se destapó el caso -hace ya seis semanas- con la divulgación de la denuncia y la posterior renuncia de la principal autoridad a cargo de la seguridad pública de nuestro país, se ha expuesto latamente sobre el actuar y forma de reaccionar que tuvo el gobierno, no sólo permitiendo -tanto el Mandatario como la ministra del Interior, Carolina Tohá- que el ex subsecretario siguiera en sus funciones por casi 48 horas desde que tomaron conocimiento de la acusación, sino que también que pudiera visitar a su familia en la Región del Biobío, haciendo uso de un avión institucional de Carabineros de Chile, y que al día siguiente incluso asistiera al ex Congreso Nacional para defender la Ley de Presupuesto 2025".

"Todo ello, como era posible prever, generó una serie de cuestionamientos políticos que vinieron hasta del propio oficialismo, por lo incomprensible que significaba el haber mantenido en sus funciones al Sr. Monsalve pese a la gravedad de la denuncia en su contra. Sin embargo, la función de orientar al Presidente en ese momento y, en general, en la toma de sus principales decisiones políticas y comunicacionales, recae precisamente en sus equipos de asesores, los que están a cargo de ustedes como jefe de asesores y jefe de gabinete", añadieron.

Finalmente, le solicitaron la renuncia, "considerando que un gesto de esta naturaleza ayudaría a generar las condiciones mínimas para que el Gobierno supere el actual estancamiento en que se encuentra y se enfoque, definitivamente, en los desafíos urgentes que afectan a los chilenos, especialmente en áreas tan sensibles como la seguridad".

