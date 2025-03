Caso Monsalve: Denunciante presta nueva declaración antes de audiencia clave

En el marco de la investigación por delitos sexuales contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, la denunciante –una funcionaria de la misma repartición– acudió por segunda vez a la Fiscalía Centro Norte para entregar su testimonio. Según su acusación, los hechos habrían ocurrido en septiembre de 2024.

La mujer prestó declaración en dos días consecutivos ante el fiscal regional Xavier Armendáriz, en una diligencia clave para la causa. La citación respondió a la necesidad de aclarar algunas interrogantes que surgieron tras la declaración que Monsalve realizó el 7 de enero, documento que se extendió por 60 páginas.

El exsubsecretario, quien se encuentra en Capitán Yáber desde el 20 de noviembre, sostuvo en su testimonio que conoció a la denunciante en 2017 en Valparaíso y que compartieron salidas a comer en más de una ocasión. Este antecedente será uno de los puntos que se discutirán en la próxima audiencia de revisión de prisión preventiva, programada para el 1 de abril a las 09:00 horas en el 7° Juzgado de Garantía.

Mientras tanto, su abogado defensor, Víctor Providel, ha trabajado en la estrategia que presentará para buscar la libertad de Monsalve. “Han sido semanas intensas”, admiten desde su equipo jurídico, quienes han revisado en detalle la carpeta investigativa y sostenido reuniones con el imputado.

En la audiencia del martes, la defensa planea exponer pasajes inéditos de la declaración del exsubsecretario, haciendo énfasis en que su relación con la denunciante no comenzó con su llegada al gobierno. Además, se argumentará sobre su conducta en el entorno laboral. Monsalve habría afirmado que no era de asistir a “celebraciones” con otros miembros del Ejecutivo ni de consumir alcohol en exceso. En este contexto, aseguró que la salida del 22 de septiembre en el restaurante Ají Seco Místico fue "una salida puntual" y no un comportamiento habitual.

Esta audiencia será clave para determinar si el exsubsecretario continúa en prisión preventiva o si la estrategia de su defensa logra cambiar su situación judicial.

