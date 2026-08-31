Caso "Médicos colombianos": Tribunal dictará sentencia por millonario fraude en licencias falsas

El Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dará a conocer este lunes la sentencia contra los acusados en el denominado caso de los “Médicos colombianos”, investigación que destapó una organización dedicada a la emisión fraudulenta y masiva de licencias médicas.

El pasado 23 de junio, el tribunal emitió un veredicto condenatorio por varios delitos vinculados a la emisión fraudulenta de licencias médicas, tras un proceso que se extendió por más de tres años de investigación y cerca de un año de juicio oral.

En total, son 17 los acusados, entre ellos nueve médicos y ocho captadores, quienes fueron imputados por integrar una organización criminal dedicada a la emisión masiva de licencias médicas falsas.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, entre 2021 y 2022 la red habría emitido más de 71.600 licencias fraudulentas, generando un perjuicio superior a los $28 mil millones al sistema de salud. De ese monto, $26.606 millones corresponden al sistema público y $1.620 millones al sistema privado.

El caso se posiciona como el segundo mayor fraude desde la implementación de la reforma procesal penal, solo por detrás del denominado caso Carabineros, que involucró más de $35 mil millones.

En cuanto a las sanciones, los acusados arriesgan penas que van desde los 5 años y un día hasta los 27 años de cárcel, dependiendo de los delitos y responsabilidades que se les atribuyen.

FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN

Según los antecedentes de la investigación, el modus operandi de la organización consistía en establecer centros médicos ficticios o utilizar domicilios particulares como supuestas consultas, donde se contrataba a médicos extranjeros para emitir licencias médicas falsas.

Los pacientes, en tanto, eran captados principalmente a través de redes sociales por terceros sin formación médica, conocidos como captadores, quienes se encargaban de contactar a personas interesadas en obtener estos documentos.

Uno de los casos que adquirió mayor notoriedad fue el del médico colombiano Jeffry Yesid Donado Alvis, quien, pese a haber permanecido en Chile solo cinco días en abril de 2022, emitió 4.091 licencias desde el Centro Médico Provimedc SpA entre junio y diciembre de ese mismo año, período en el que ya no se encontraba en el país.

El valor cobrado por las licencias dependía de la cantidad de días solicitados. Por ejemplo, una licencia de 11 días podía costar cerca de 30.000 pesos.

Con la sentencia que se conocerá este miércoles, el tribunal deberá determinar las penas que deberán cumplir los 17 acusados, cerrando así la etapa de juicio oral de una de las investigaciones por fraude al sistema de salud de mayor magnitud conocidas en el país.

PURANOTICIA