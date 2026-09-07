Caso Mariana Sepúlveda: Sujeto que confesó crimen de joven desaparecida en 2008 en Conchalí pasará este martes a control de detención

Este martes pasará a control de detención el hombre de 42 años quien confesó el crimen de Mariana Sepúlveda, joven de 19 años, que desapareció en 2008 en la comuna de Conchalí.

Un sujeto que era vecino de la joven se presentó ante la 5ª Comisaría, donde relató que le había quitado la vida para luego enterrar el cuerpo en una de las habitaciones de su vivienda en pasaje Logroño. Posteriormente, cinco años más tarde, habría trasladado el cadáver hacia otro lugar.

El fiscal Marcelo Cabrera detalló que "hay una persona que se autoincrimina, se realizaron una serie de diligencias tendientes a verificar si en lo que se estaba informando, había antecedentes fácticos y científicos que pudieran corroborar esa versión".

"Tenemos información mucho más fundada que nos permite corroborar sus dichos con otros antecedentes. Entendemos que estamos en un escenario que hay que seguir realizando ciertas diligencias, pero lo de hoy ya nos permitía presentar estos antecedentes al juez de garantía para los efectos de pedir la orden de detención", indicó.

El persecutor explicó que el individuo debería pasar este martes a control de detención por el homicidio de Mariana Sepúlveda.

En tanto, el coronel Cristian Morgenstern, de la Prefectura Santiago Norte, explicó que “estamos desde primera hora del día de hoy trabajando en el lugar, seguimos trabajando y vamos a estar hasta que tratemos de lograr el máximo de antecedentes posible para aportarlo a esta causa”.

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