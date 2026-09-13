Caso Mariana Sepúlveda: Madre exige respuestas tras libertad del autor confeso por prescripción

Durante 18 años, Marta León y su familia han esperado conocer qué ocurrió con Mariana Sepúlveda. La búsqueda iniciada tras su desaparición en agosto de 2008 parecía acercarse a una respuesta luego de que un hombre confesara su responsabilidad en el crimen. Sin embargo, la resolución judicial que decretó el sobreseimiento de la causa por prescripción volvió a instalar la incertidumbre.

En conversación con Canal 13, la madre de Mariana expresó la frustración que enfrenta la familia después de casi dos décadas intentando esclarecer la desaparición de su hija.

“Tantos años para llegar a esto, esto tiene que aclararse ya”, afirmó Marta León.

La mujer aseguró que, más allá de la resolución adoptada por la justicia, su principal necesidad continúa siendo conocer la verdad. Para la familia, resulta difícil comprender que, después de años de búsqueda, el hombre que confesó estar detrás del crimen se encuentre en libertad.

Durante la tarde del viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad a Ghislain Jesús Quiroz Carrizo, quien días antes había confesado su responsabilidad en el crimen de Mariana Sepúlveda.

Inicialmente, el tribunal había decretado su internación provisoria debido a que presenta una “capacidad cognitiva reducida”. Posteriormente, la situación judicial cambió luego de que un informe de la Policía de Investigaciones estableciera que Quiroz no había salido de Chile.

Este antecedente resultó relevante para determinar los plazos de prescripción. La resolución judicial estableció que el periodo para perseguir penalmente el delito había vencido y se ordenó la libertad del imputado.

Para la familia, sin embargo, todavía existen antecedentes que deben ser esclarecidos. Uno de ellos corresponde a la supuesta exhumación de los restos de Mariana, hecho mencionado en el relato entregado por el propio Quiroz.

La abogada de la familia, Fabiola Aliante, cuestionó que este elemento no tuviera mayor incidencia en la determinación judicial y sostuvo que todavía existen aspectos de la declaración que requieren ser investigados.

“Está dejando un argumento tremendamente importante de lado y es el hecho de la exhumación ilegal del cuerpo de Mariana”, sostuvo la abogada.

Los cercanos a Mariana buscan, además, determinar si la versión entregada por Quiroz corresponde efectivamente a lo ocurrido, y establecer si existió participación de otras personas. Para ellos, la confesión no termina con las preguntas acumuladas durante estos 18 años.

La propia Marta León había reconocido que asumir el relato del hombre fue especialmente complejo, debido a que se trataba de una persona conocida por la familia.

“Porque si te pones a pensar son 18 años, ¿cómo tú aceptas una cosa así? Nos costó creerlo, nos costó convencernos”, relató Marta León.

Así, pese al escenario judicial, la familia mantiene una demanda que ha permanecido durante casi dos décadas: conocer qué ocurrió con Mariana, dónde están sus restos y esclarecer completamente las circunstancias de su desaparición.

PURANOTICIA