Caso Luminarias LED: Fiscalía recauda $3.272 millones correspondientes a multas y comisos para el Fisco

En el marco de la investigación del caso Luminarias LED, se ha logrado recaudar un monto superior a los 3 mil 272 millones de pesos para el Fisco, correspondientes a multas y comisos, gracias a las condenas obtenidas.

Las indagaciones a cargo de la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla Donoso, han permitido acreditar que la plana ejecutiva de la compañía ofreció sobornos, en forma directa o a través de intermediarios, a funcionarios públicos, para favorecer la adjudicación a dicha empresa de licitaciones de proyectos de recambio de luminarias en varias comunas del país.

Además del soborno y del cohecho, la Fiscalía persiguió delitos de violación de secretos, lavado de activos, asociación ilícita, delitos tributarios y la responsabilidad penal de la persona jurídica.

Durante agosto se realizó la audiencia de preparación de juicio oral en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago. La causa incluye las aristas de los municipios de Chillán, Negrete, Coyhaique y Puerto Natales, del Ministerio de Energía y la vinculada a la responsabilidad penal de la persona jurídica del grupo Itelecom, además de otras aristas relacionadas con delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.

Según los antecedentes de Fiscalía, de los 21 acusados, 11 ya han sido condenados en procedimientos abreviados, entre ellos el Holding Itelecom, a lo que se suma una suspensión condicional del procedimiento, por lo que 9 acusados irán a juicio oral.

Entre los acusados que irán a juicio oral se encuentran los que conformaban la plana mayor del grupo empresarial, para quienes se piden las penas más altas, y dos exalcaldes: Rigoberto Huala (Coyhaique) y Fernando Paredes (Puerto Natales).

La fiscal Mansilla destacó que “un aspecto relevante de la condena al holding Itelecom es que, para efectos de poder arribar a un procedimiento abreviado, el Ministerio Publico puso como condición la disolución de seis de las sociedades que lo conformaban, correspondiendo éstas a todas aquellas empresas que no mantenían contratos vigentes con organismos del Estado”.

Por otro lado, las empresas del holding no podrán obtener beneficios del Estado ni contratar con éste, por lo que, tras terminar la ejecución de los contratos que mantienen con algunas municipalidades, tres de las sociedades del grupo, en la práctica también se disolverán.

PURANOTICIA