Caso Factop: rebajan multas a Larraín Vial Activos y a sus directores

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicó este viernes que rebajó las multas a Larraín Vial Activos y sus exdirectores, en el marco del caso Factop, específicamente por el programa reparatorio que la firma implementó para los aportantes de la Serie B afectados.

Según publicó Emol, la CMF explicó que este programa "ha aumentado a la fecha a $3.327.560.554. De este modo, si bien, dicha circunstancia ya fue ponderada a fin de fijar el monto de la multa aplicada, este Consejo estima pertinente rebajar el quantum de la multa en atención a que el programa reparatorio ha sido mayor que aquél ponderado en la Resolución Sancionatoria".

En un comienzo el organismo había impuesto multas por un total de UF 160.000 (unos $4.650 millones), tras constatar que se indujo a inversionistas a comprar cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I con recursos engañosos sobre los activos.

En el caso de Larraín Vial Activos, la sanción bajó de UF 60.000 a UF 50.000, mientras que para el exgerente general Claudio Yáñez se redujo de UF 15.000 a UF 12.000.

Los exdirectores de la administradora también vieron rebajadas sus multas desde UF 5.000 a UF 4.000 cada uno.

La CMF los responsabilizó por aprobar la compra de créditos deteriorados y sobrevalorar activos en perjuicio del interés de los aportantes.

En todos estos casos hubo votos disidentes de los comisionados Augusto Iglesias y Catherine Tornel, quienes se mostraron partidarios de aplicar sanciones más bajas o derechamente no sancionar.

La decisión del ente se produjo tras los recursos de reposición que los sancionados interpusieron a comienzos de septiembre.

Respecto de la extinta corredora STF Capital y su exgerente general Luis Flores, la CMF rechazó sus recursos de reposición y mantuvo las multas de UF 8.000 para cada uno.

PURANOTICIA