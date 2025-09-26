Caso Factop: rebajan multas a Larraín Vial Activos y a sus directores

Click acá para ir directamente al contenido
La decisión, informada este viernes por la Comisión para el Mercado Financiero, se tomó debido al programa reparatorio que la firma implementó para los aportantes de la Serie B afectados.

Viernes 26 de septiembre de 2025 19:37
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) comunicó este viernes que rebajó las multas a Larraín Vial Activos y sus exdirectores, en el marco del caso Factop, específicamente por el programa reparatorio que la firma implementó para los aportantes de la Serie B afectados.

Según publicó Emol, la CMF explicó que este programa "ha aumentado a la fecha a $3.327.560.554. De este modo, si bien, dicha circunstancia ya fue ponderada a fin de fijar el monto de la multa aplicada, este Consejo estima pertinente rebajar el quantum de la multa en atención a que el programa reparatorio ha sido mayor que aquél ponderado en la Resolución Sancionatoria".

En un comienzo el organismo había impuesto multas por un total de UF 160.000 (unos $4.650 millones), tras constatar que se indujo a inversionistas a comprar cuotas del Fondo de Inversión Capital Estructurado I con recursos engañosos sobre los activos.

En el caso de Larraín Vial Activos, la sanción bajó de UF 60.000 a UF 50.000, mientras que para el exgerente general Claudio Yáñez se redujo de UF 15.000 a UF 12.000.

Los exdirectores de la administradora también vieron rebajadas sus multas desde UF 5.000 a UF 4.000 cada uno.

La CMF los responsabilizó por aprobar la compra de créditos deteriorados y sobrevalorar activos en perjuicio del interés de los aportantes.

En todos estos casos hubo votos disidentes de los comisionados Augusto Iglesias y Catherine Tornel, quienes se mostraron partidarios de aplicar sanciones más bajas o derechamente no sancionar.

La decisión del ente se produjo tras los recursos de reposición que los sancionados interpusieron a comienzos de septiembre.

Respecto de la extinta corredora STF Capital y su exgerente general Luis Flores, la CMF rechazó sus recursos de reposición y mantuvo las multas de UF 8.000 para cada uno.

