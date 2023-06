Caso Democracia Viva: Daniel Andrade se adelantó a decisión del Tribunal Supremo y renunció a Revolución Democrática

Daniel Andrade informó a Revolución Democrática (RD) su renuncia a la colectividad, anticipándose a la solicitud de expulsión que estaba tramitando el Tribunal Supremo (TS).

Andrade está en el ojo del huracán desde que se revelaron millonarios contratos que la fundación Democracia Viva, a la cual representa legalmente, se adjudicó por parte de la Seremi de Vivienda de Antofagasta.

Los contratos de casi $426 millones fueron suscritos por el entonces seremi Carlos Conteras, quien fue asesor legislativo de la diputada Catalina Pérez, mientras que Andrade era pareja de la parlamentaria.

En un documento dado a conocer por La Tercera, Andrade señaló a RD que “no puedo defender mi inocencia activamente en este procedimiento (en referencia a la solicitud de expulsión que analizaba el tribunal supremo) porque mis defensas mañana serán utilizadas en el proceso penal cuando todavía no he sido citado a declarar y, por lo tanto, no he podido optar a declarar o a mantener silencio. Así, sin perjuicio de lo que resuelvan, pido que este tribunal suspenda cualquier resolución hasta que haya una resolución judicial”.

“Yo ya he renunciado al partido hace unos días (...). Adjunto mi certificado de afiliación que acredita que ya no pertenezco al partido”, añadió.

Esta última parte generó sospechas, ya que el documento fecha su salida al 31 de mayo, lo que dista de ser "hace pocos días".

“De conformidad a las disposiciones del artículo 22 de la Ley N°18.603, Orgánica Constitucional de los Partidos Políticos, en relación al artículo 19 N°15 de la Constitución Política de la República, actualizado al 31 de mayo de 2023, don (a) Daniel Francisco Andrade Schwarze (...) no figura con afliación política vigente”, consigna el texto.

Cabe señalar que el TS está tramitando la expulsión de Contreras, mientras que la militancia de Pérez fue congelada.

Hace unos días, Andrade presentó un escrito ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago pidiendo que se le de calidad de imputado para los efectos legales de la indagatoria que lleva adelante Fiscalía por el caso.

