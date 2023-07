Caso convenios: Tohá afirma que sembrar dudas sobre personas cuando no hay pruebas "también es una forma de corrupción"

La ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá, tuvo palabras sobre la polémica que ha golpeado al Gobierno en los últimos 20 días por el llamado "caso convenios", relacionado con millonarios traspasos de fondos desde seremis de Vivienda y Desarrollo Social hacia fundaciones ligadas al Frente Amplio.

La secretaria de Estado enfatizó la importancia de "proteger la capacidad del Estado de hacer bien su trabajo, de ocupar bien los recursos que son de toda la población", además de responder a la confianza depositada por la ciudadanía al elegir un Gobierno.

Asimismo, destacó la necesidad de abordar las situaciones de manera transparente y asumir la responsabilidad de enfrentar de forma "clara, y de la perspectiva de la justicia, cuando hay duda y discusión respecto a cómo se están ejecutando las labores que nos corresponden".

"La manera en que analizamos hoy día este caso, y que los ministros participaron de esta discusión, nos hace confirmar aquí una vez más y que nos parece muy importante: y es que sabemos que al enfrentar casos como este, se pone a prueba nuestros estándares en esta materia, y esa prueba la vamos a enfrentar con toda la convicción y toda la firmeza que corresponde ante la duda de casos de probidad", afirmó.

De esta forma, Tohá reiteró que como Gobierno "no vamos a caer en cacería de brujas, no vamos a caer en buscar chivos expiatorios, porque sembrar dudas respecto de personas cuando no hay pruebas de su responsabilidad, también es una forma de corrupción y eso nuestro Gobierno no lo va a avalar respecto de los nuestros, ni tampoco respecto de actores que sean de otras agrupaciones o de otros gobiernos".

