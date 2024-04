«Caso Convenios»: Ministro de Vivienda reitera que se enteró de las "irregularidades en Antofagasta el día 16 de junio"

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, se refirió a la declaración que entregó este jueves ante Fiscalía en calidad de testigo en el marco de la investigación por la arista 'Democracia Viva' del «Caso Convenios».

El secretario de Estado comentó que fue “invitado como testigo a declarar algo que estaba pendiente desde junio del año pasado, porque en ese entonces quedamos con el fiscal que en algún momento se iba a producir y se produjo ayer”.

“Estuvimos como una hora y media conversando, o sea, interrogado por él (Aguilar) y el otro fiscal regional también, y había personas de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos”, detalló.

En esta línea, explicó que se realizaron consultas de distintas naturalezas, pero que la central fue en qué momento él se había enterado de este caso.

Montes mencionó ante Fiscalía que supo sobre “las irregularidades en Antofagasta el día 16 de junio, después de un llamado de la ministra Carolina Tohá para preguntarme si yo sabía algo de eso, y yo venía de Rancagua, de haber entregado viviendas”.

La exsubsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas, había asegurado que antes del 2 de mayo el ministro Montes ya conocía del caso y que le pidió “indagar sobre la posible contratación de profesionales de RD en la Seremi de Antofagasta”.

En ese contexto, el titular del Minvu recalcó que: “Yo nunca supe antes del 16 de junio, independiente de lo que haya hecho la subsecretaria”.

Asimismo, relató que recibió “un llamado de una autoridad de la región, quien me planteó que se estaban contratando más gente de lo que era normal en la Seremi de Vivienda de la región, frente a lo cual yo le pedí a la subsecretaria en ese tiempo, antes de todo este otro caso, que averiguara cuál era la situación”.

“A lo cual ella me informó verbalmente de que no había nada ya pendiente, que habían sido unas contrataciones iniciales, pero que no había tal problema. Le volví a preguntar más adelante, creo que, en mayo, si estaba convencida de eso, y la verdad que eso fue todo respecto a ese hecho”, complementó.

Montes manifestó que “cuando uno le pide a la subsecretaria que averigüe, que reúna la información, reúne la información y dice que no hay nada problemático, la verdad que yo creí”.

Al ser consultado sobre si estaría dispuesto a volver a declarar ante la Fiscalía, la autoridad expresó que “lo único que queremos es que esto termine luego, porque el caso ha afectado mucho a la moral y el trabajo del Ministerio de la Vivienda”.

“Queremos que termine lo antes posible, que los que cometieron delitos sean sancionados, que los que cometieron falta administrativa sean sancionados. Y para eso valoramos que esté esta investigación”, acotó.

