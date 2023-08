«Caso Convenios»: Contralor plantea que "ha aparecido una nueva forma de aprovecharse de los recursos públicos"

El contralor general de la República, Jorge Bermúdez, compadeció ante la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados para dar cuenta de la investigación en el denominado «Caso Convenios».

Durante su exposición, Bermúdez sostuvo que "esto es algo que no para, todos los días aparecen nuevas noticias a propósito de la situación que tenemos con los convenios".

"Nadie debería asustarse con lo que está pasando, porque esta es una situación del típico caso de mutación de esta enfermedad que se llama corrupción, la corrupción va mutando, por lo tanto, el Estado siempre va a la zaga de poder ir poniendo freno a ese flagelo que afecta a la democracia que se llama corrupción", planteó el contralor.

En esta línea, sostuvo que "aquí ha aparecido una nueva forma en que uno puede aprovecharse de los recursos públicos, que efectivamente nosotros pensamos que responde a una deficiencia del diseño institucional".

De esta forma, el contralor comentó que no existe una ley que regule las transferencias de recursos entre entidades del Estado y organismo privados.

"Eso trae una serie de problemas. Lo primero es que al no existir una regulación no se puede seguir la ruta del dinero, es decir, es difícil saber cuál es el beneficiario final de la transferencia. Por ejemplo, cuando se transfiere del gore a la municipalidad, esos recursos pasan a ser extrapresupuestarios, o sea que no pasan por el consejo en la aprobación de esos recursos. Entonces, con esos recursos el alcalde puede hacer lo que quiere", precisó.

Posterior a su exposición en la comisión de la Cámara Baja, Bermúdez manifestó que "desgraciadamente lo que se ha descubierto acá es que esa ha sido la vía por la que ha ido permeando la irregularidad y la corrupción".

"Ustedes pueden poner el adjetivo que quieran, nosotros lo que hemos detectado son irregularidades y, evidentemente lo que vemos es que, por esta nueva vía, se coló el virus de la corrupción. ¿quieres llamarlo corrupción? Sí, es corrupción", recalcó.

PURANOTICIA