Caso Convenios: Contralor advierte por futuros recursos de la ley de descentralización

“La corrupción es un fenómeno que va mutando en el tiempo y las herramientas también deben ir adecuándose”, señaló el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, ante la Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización del Senado.

Si bien la instancia fue citada para abordar mociones sobre diversos perfeccionamientos en materia de asignación de recursos públicos, abrió el debate en el marco de la polémica producida con el traspaso de recursos fiscales a diversas fundaciones y corporaciones.

Al respecto, el contralor detalló la normativa vigente sobre transferencias y explicó que lo visto en la contingencia está referido a transferencias directas y no a transferencias corrientes, que se rigen por el artículo 23 de la Ley de Presupuestos, e hizo notar los problemas que se generan porque las transferencias se han transformado en una forma de ejecutar el presupuesto.

A su juicio, hay falta de regulación, pues “no se puede seguir la pista del dinero” y se requieren modificaciones presupuestarias en orden a, por ejemplo, “la flexibilidad, que debería tener algún tipo de fundamentación mayor”, sumado a que los privados no tienen normas de trasparencia y se debe reforzar el control y auditoria interna.

En términos generales, indicó que “lo que tenemos es un problema de capacidades de los gobiernos regionales. Esto no es contra la regionalización, sino que es una constatación que a las regiones les cuesta atraer capital humano”, generándose una “debilidad para ejecutar el presupuesto”.

Sobre los proyectos que no tienen rentabilidad social, reconoció que “hay gran discrecionalidad de cuáles son los que se financian o no, y su utilidad. No tenemos como Contraloría la facultad legal. (…) La metodología del control de desempeño existe, pero no lo puede hacer la Contraloría”

Respecto del fraccionamiento en materia de transferencias, coincidió con senadores en que la sanción debería ser directa, pero aclaró que la modificación es una facultad del legislativo.

Bermúdez dejó constancia de su “preocupación” por la “ingente cantidad de recursos que se están transfiriendo a las regiones y los que además se van a adicionar, en el marco de la ley que hoy se está tramitando en la Cámara, a propósito de descentralización fiscal, porque no hay una institucionalidad robusta que sea capaz de ejecutar correctamente esos recursos”

Senadores presentes reconocieron que “hay mucho por hacer”, pero precisaron que esta es una oportunidad y llamaron a “no sólo abordar la fiscalización, sino que a entregar herramientas al Estado para hacernos cargo”.

Sobre los problemas en la institucionalidad, indicaron que se debe generar una “discusión estructural” respecto a la fórmula de presupuesto anual, “tal vez no es la más eficiente y se podría pensar en presupuestos plurianuales y en mayor capacidad de control de la Contraloría en el sector privado”.

