Caso Basura: Exalcalde de Cerro Navia cumplirá condena de tres años bajo libertad vigilada

El Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a cinco exautoridades y funcionarios de Cerro Navia por fraude al Fisco. Entre ellos, el exalcalde Luis Plaza Sánchez, militante de Renovación Nacional, y exjefe comunal entre 2008 y 2016.

La Justicia comprobó la participación de todos en maniobras fraudulentas que incluyeron pagos por servicios inexistentes y licitaciones adulteradas.

La exautoridad recibió tres años y un día de presidio menor, además de inhabilitación perpetua para ejercer derechos políticos. También una sanción temporal de cinco años para ocupar cargos públicos y una multa que equivale al 10% del monto defraudado ($1.444.444).

Aunque accedió a un régimen de libertad vigilada, se transforma en la primera figura edilicia sentenciada en la investigación.

Las penas alcanzaron también a figuras cercanas a la administración de Plaza. A Marcelo Torres, exadministrador municipal, se le condenó a cinco años de presidio, inhabilitación perpetua y una multa superior a 17 millones de pesos. En 2022 fue sentenciado por cohecho y lavado de activos en Maipú.

El exconcejal maipucino y ex funcionario de Cerro Navia, Carlos Richter, recibió cinco años de libertad vigilada y una multa similar a la de Plaza. La ex directora de la Secretaría Comunal de Planificación y Coordinación (Secpla), Marcela Morales, fue sancionada con cuatro años de presidio (libertad vigilada) y más de 15 millones de multa. Alberto Lastra, ex director de Desarrollo Comunitario (Dideco), recibió también tres años y un día de libertad vigilada. Todos con inhabilitaciones para ejercer cargos públicos.

El caso Basura surgió por contratos fraudulentos con la empresa KDM, en Maipú, en 2011. Con el tiempo, se ramificó hacia otras comunas. La arista Cerro Navia es la última en concluir con condenas, mientras que en Colina y Ñuñoa se dictaron absoluciones.

A pesar de la sentencia, el exalcalde Plaza anunció que recurrirá a la Corte de Apelaciones para intentar anular el fallo. Su abogado calificó el proceso como “injusto” y “politizado”. El tribunal, sin embargo, fue enfático al calificar los hechos como graves infracciones a la función pública.

