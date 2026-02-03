Caso Barriga: tribunal acepta solicitud de defensa y aplaza audiencia para agosto

Por decisión del Noveno Juzgado de Garantía, la audiencia de preparación de juicio oral contra Cathy Barriga fue reprogramada para agosto, atendiendo la solicitud de sus abogados.

La defensa argumentó que aún no contaba con todos los antecedentes de la investigación, lo que fue considerado por el tribunal.

El abogado Cristóbal Bonacic celebró la resolución: “Es deber del Ministerio Público de entregarle a la defensa copia íntegra de todos los antecedentes que se han recuperado en la etapa de investigación. Cosa que el Ministerio Público al día de hoy no ha hecho. Por lo tanto, el Tribunal de Garantía observó la falta de entrega de esos antecedentes y por lo tanto cambió la fecha a solicitud de esta defensa en particular”.

Bonacic añadió que “la ley establece en forma obligatoria que cuando presenta una acusación tiene el Ministerio Público la obligación legal de poner a disposición de la defensa la totalidad de los antecedentes. Esta defensa lo ha ido pidiendo en forma oportuna”.

Barriga, por su parte, respaldó la decisión judicial a la salida del tribunal: “Me parece lo prudente para que mi abogado pueda ejercer mi defensa”.

Desde la Fiscalía Oriente, el jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, relativizó la sorpresa por la petición. “No es tan sorpresiva, considerando el enorme caudal de antecedentes que consta en la investigación lo que hace de alguna manera razonables peticiones de esta naturaleza”, indicó.

Respecto a la denuncia de la defensa sobre la falta de entrega de información, Sepúlveda aclaró: “La carpeta se entregó al tribunal el mismo día en que se presentó la acusación, cumpliendo nuestra obligación legal. Lo que estaba pendiente es que la defensa retirara de la fiscalía alguna evidencia que aún estaba en la custodia, que guarda relación con ciertos archivos digitales que ellos no han podido hacerse a la fecha”.

PURANOTICIA