«Caso Audios»: Las dudas que deja la denuncia de la ex asesora del Partido Republicano contra abogado cercano al Partido Socialista

El recién pasado jueves 5 de diciembre se conoció de una denuncia en contra del abogado Enrique Aldunate, querellante del «Caso Audios» en representación de los diputados Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini, ambos del Partido Socialista; esto, por una eventual violación de secreto en el marco de ese bullado caso.

La denunciante es la abogada María Cristina Barrientos Contardo, quien desde noviembre del año 2023 formaba parte del mismo estudio jurídico de Aldunate. Pero además, la profesional realizaba asesorías a parlamentarios del Partido Republicano, como al diputado de Valparaíso, Luis Sánchez, a quien representa en una querella.

Barrientos también ha prestado asesoría externa a diputados de esta colectividad de derecha, como Cristián Araya, Juan Irarrázaval, Benjamín Moreno, Agustín Moreno, Juan Carlos Meza, Stephan Schubert, además del desaforado Mauricio Ojeda, tal como se puede apreciar en informes a los que accedió Puranoticia.cl.

Conocedores del caso cuentan que existen una serie de dudas e interrogantes respecto a las reales motivaciones que la abogada María Cristina Barrientos ha tenido para hacer esta sorpresiva denuncia en contra de su colega. Pero también respecto al proceder que ha tenido el Ministerio Público frente a ella.

Como ha expuesto el abogado de Enrique Aldunate, Juan Carlos Manríquez, su representado pidió que le entregaran copias del «Caso Audios», pero que por tener que regresar a Viña del Mar no tendría tiempo de ir a comprar un pendrive y retirar la información en Santiago. Por este motivo le pide a Barrientos que lo hiciera ella.

“Le pide que lo retire y que previamente compre un pendrive, pero el pendrive no funcionó y no le cargaron ni entregaron absolutamente nada a ella", dijo el jurista, quien agrega que la denunciante no le dice nada de lo sucedido a su representado.

Luego, Manríquez indica que Aldunate le da instrucciones a Barrientos para que le entregue el pendrive en un sobre a una amiga, la cual se lo llevaría a Viña del Mar. "Pero tras hacer la denuncia –concertada o no con el Ministerio Público– llama a Aldunate y le dice que tiene que ir él personalmente a buscarlo", indicó Manríquez.

Así, el abogado denunciado se contacta con la Fiscalía y lo citan para el día siguiente. No obstante, los funcionarios le dan cuenta de lo ocurrido al fiscal Marco Pastén –que investiga filtraciones del «Caso Audio»– reportándole que podría darse un indicio.

Frente a ello, el persecutor solicita autorización para incautarle el teléfono a Enrique Aldunate, lo que, en palabras de su defensor, "le arman este cepo, esta verdadera celada, a Aldunate”, ya que cuando el abogado llegó a la Fiscalía, “lo hacen firmar el acta como que recibió este disco externo e inmediatamente baja una fiscal con dos funcionarios del OS9”, quienes le muestran la orden, por lo que entregó su teléfono.

El reconocido abogado de la Universidad de Valparaíso también deja entrever lo extraño que resultaba que se filtrara a los medios de comunicación la existencia de un eventual allanamiento en oficinas y domicilio de Enrique Aldunate, diligencias que asegura que no existieron, ya que sólo hubo una entrega voluntaria del teléfono celular y de un laptop en dependencias de la misma Fiscalía.

Esta descripción de los hechos coincide con lo planteado por el diputaado Manouchehri, quien expresó que "aunque estamos imposibilitados legalmente de hacerlo, ojalá Chile supiera todo lo que hay en el celular del «Caso Hermosilla». Los fiscales, periodistas, policías, políticos y jueces que hacían parte de esta red de corrupción y que acostumbran a armar operaciones para destruir a sus opositores".

Estas afirmaciones el parlamentario del Partido Socialista las sustenta en los antecedentes que dan cuenta de que la denunciante es cercana al Partido Republicano y que, si bien, existían comunicaciones vía WhatsApp con Aldunate sobre la carpeta investigativa, nunca se produjo el retiro de ésta desde la Fiscalía. Ni siquiera de parte del propio Aldunate, por tanto afirma que no ha podido existir filtración alguna.

Cabe señalar que a las pocas horas de conocerse esta denuncia, desde la Bancada Socialista se comunicó la renuncia de su otrora asesor jurídico, Enrique Alduante, sin embargo, Manríquez lamentó que nada se ha escuchado desde la tienda republicana respecto a su reconocida ex asesora, lo que podría hacer presumir que dicha bancada respalda, o al menos estaba en conocimiento de dicha denuncia, situación que -asegura– podría darle la razón al diputado Daniel Manouchehri respecto a sus dichos.

Por el momento, la denuncia realizada por la ex asesora del Partido Republicano se ha tramitado muy ágilmente por el Ministerio Público, pues en menos de 24 horas no sólo recibió la denuncia, sino que también determinó y concretó diligencias como la incautación de teléfonos del denunciado, lo cual ocurre en medio de una serie de críticas debido a las filtraciones desde esa misma institución en el «Caso Audios».

La defensa de Enrique Aldunate, en tanto, ya ha adelantado que pedirá una audiencia para debatir el sobreseimiento inmediato del jurista, ya que los hechos denunciados por la abogada María Cristina Barrientos “no configuran ninguna hipótesis delictiva”, desconociéndose las reales motivaciones que podrían detrás de esta denuncia.

PURANOTICIA