«Caso Audio»: Presidente de la UDI acusa "aprovechamiento político" por la amistad entre Chadwick y Hermosilla

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, se refirió al «Caso Audio» y abordó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric respecto a temas de contingencia.

En conversación con Tele13 Radio, el legislador afirmó que el Mandatario “ha tomado la decisión de que él se transforme en una especie de comentarista”.

“Un ejemplo, cuando se produjo los cortes de luz de Enel y estuvimos muchísimos chilenos con cortes de luz de 15 días, el Presidente de la República se limitó durante todo ese tiempo a una maniobra comunicacional. Él dibujó una línea en la arena, puso a un lado a Enel, al otro lado se puso a sí mismo o al Gobierno con los chilenos e hizo lo mismo que haría un comentarista de matinal, pero no hizo nada para solucionar el problema”, indicó.

En esta línea, el timonel de la UDI dijo: “¿Alguien seriamente cree que si el Presidente hubiera sido Sebastián Piñera hubiéramos estado 15 días sin luz? El comité de emergencia del Presidente Piñera hubiera sido para solucionar el problema, y habría tenido cuadrillas en la calle sacando árboles, adelantando la pega para que después Enel pudiera trabajar más rápido, para el Presidente Boric la emergencia era simplemente comunicacional”.

Junto con ello, Ramírez argumentó que el Mandatario "puede hacer muchas cosas, porque es el Presidente de la República, y no las hace".

Además, aseguró que el jefe de Estado “más que un problema de gestión es que el Presidente hace anuncios, hace comentarios, se pone del lado de la ciudadanía, pero eso no va a acompañado de obras. No está haciendo su pega”.

“Pareciera que el Presidente Boric cuando fija sus estrategias y prioridades semanales hace un esfuerzo sobrehumano por interpretar a la gente, pero no por solucionarle los problemas”, acotó.

Por otro lado, sobre la relación del exministro del Interior Andrés Chadwick y Hermosilla, el parlamentario señaló que “conozco a Andrés Chadwick y confío en él, no me lo imagino metido en estas ilegalidades y cosas que han aparecido de Luis Hermosilla y los delitos que le imputa la Fiscalía”.

“Sin duda hay una intencionalidad política, porque la amistad entre Hermosilla y Chadwick es innegable, la cercanía es innegable. Por lo tanto, trata de usarse esa realidad innegable para tratar de mancharlo a él y manchar al gobierno del Presidente Piñera”, aseveró.

Al ser consultado sobre las dificultades que el «Caso Audio» podría tener en su partido, el presidente de la UDI manifestó que “a mí no me complica nada porque hasta el momento no ha habido nadie, de mi partido al menos, involucrado en un ilícito. Si eso cambia en el futuro, vamos a volver a conversar, pero hoy día siento que hay un aprovechamiento político”.

“El domingo en "Mesa Central", Camilo Escalona dijo que por el hecho de que Hermosilla estuvo en La Moneda, prácticamente que nunca más íbamos a poder realzar la figura del Presidente Piñera, eso demuestra la intencionalidad política que hay detrás de esto”, aseguró.

PURANOTICIA