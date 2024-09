«Caso Audio»: Diputado Eric Aedo afirma que el ministro ministro Jean Pierre Matus "no es confiable"

El diputado de la Democracia Cristiana (DC), Eric Aedo, abordó la posible acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema Jean Pierre Matus.

“En mis dos años y medio de parlamentario no me lanzo a cosas de las cuales no esté absolutamente convencido y por eso estoy haciendo el estudio de todos los elementos, y si llego a la convicción jurídica de que realmente estamos frente a una acusación constitucional la voy a presentar”, afirmó en entrevista con radio Pauta.

El legislador DC dijo que “estamos viviendo una crisis institucional enorme. Se abrió un verdadero container de pandora con el tema los chats (…) y en el caso del ministro Matus, dije desde el principio que esto hay que estudiarlo porque no se ve bien”.

“En mi opinión lo que estamos enfrentando con el ministro Matus es una falta de probidad muy importante que deja en entredicho su rol como ministro de la Corte Suprema“.

Si bien Aedo reconoce que “no se le puede juzgar por sus hechos del pasado – cuando aún no era ministro de la Corte – los hechos del presente siendo ya ministro de la Corte Suprema, desde marzo le ha mentido sistemáticamente al país; negó cualquier vínculo con Hermosilla y lo negó siendo ministro de la Corte Suprema“.

“Cuando comienza a ser pillado a través de los chats, ha venido cambiando la versión y tuvo que reconocer que no sólo conocía a Hermosilla, sino que tenía vínculos profesionales con Hermosilla; tuvo que reconocer que participó activamente al lado de Hermosilla como asesor en la acusación constitucional en contra del ministro Chadwick; que recibió pagos por 14 millones de pesos y fracción”, detalló el diputado.

Aedo se preguntó “¿de dónde salieron esos dineros? porque hoy día se está investigando si esos pagos que recibió fueron con dinero de Factop que, ni más ni menos, está siendo investigado por lavado de activos y fraude al fisco y todo este cúmulo de cambios en las versiones, las hizo siendo ministro de la Corte”.

Se refirió también a las frases que Matus sostuvo en conversación con Hermosilla. ”El propio Hermosilla dice ‘tuvimos que dar una tremenda pelea’ y Matus agrega al final ‘ni perdón ni olvido’. No tengo que explicar lo que significa esa frase”.

En cuanto a la lista de inhabilidades que tenía el ministro Matus, indicó que, “oh sorpresa, la inhabilidad que se le olvidó poner es justamente con Luis Hermosilla, y esto es grave porque uno lo que espera de un ministro de la Corte es que aplique justicia con imparcialidad; ¿estamos frente a un juez imparcial? o es ¿un juez parcial?“, se preguntó el legislador por la Región del Biobío.

Sobre los votos necesarios del resto de las bancadas para llevar adelante la acusación explicó que hará las rondas oficiales de conversación cuando llegue a la convicción jurídica y haya decidido presentar la acusación.

“La propia UDI declaró y eso está en los medios de comunicación, que ya estaban estudiando más consensuadamente la posibilidad de la acusación constitucional a Matus; Republicanos nunca lo ha rechazado”, dijo.

Sobre Jean Pierre Matus, Eric Aedo sostuvo que “él se presenta con una cara en lo público, pero tenemos un listado de chat de lo que piensa realmente. Él no es confiable“.

