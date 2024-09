Caso Audio: CMF reconoció que Andrés Chadwick intercedió por empresa de los Sauer

Un oficio ordinario, enviado el pasado 4 de septiembre por Solange Berstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) a la Fiscalía Metropolitana Oriente, es uno de los medios de prueba para acreditar que el exministro Andrés Chadwick habría intercedido en favor de la corredora STF, de propiedad de los Sauer.

Según consigna La Tercera, en el Caso Audio, que ha sacudido los ámbitos judiciales y políticos, se han presentado nuevos antecedentes que podrían modificar el rol de “testigo” del exministro del Interior y ex socio de Luis Hermosilla, Andrés Chadwick.

El documento hace referencia a una publicación titulada “‘Mi amigo CMF sigue disponible’: el intercambio de Luis Hermosilla y Daniel Sauer por la corredora STF”. Esta publicación revela una serie de conversaciones de WhatsApp entre el abogado y el controlador de la corredora de bolsa, quienes actualmente se encuentran en prisión preventiva en Capitán Yáber por corrupción, que ocurrieron entre marzo y abril de 2023.

Durante ese período, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) había suspendido por 30 días las operaciones de STF debido al incumplimiento de las normativas sobre el envío de estados financieros auditados y los indicadores de cobertura patrimonial.

El primer intercambio relevante entre Hermosilla y Sauer se produjo el 24 de marzo de 2023, justo el mismo día en que la CMF comunicó la suspensión de la corredora. En esa ocasión, Hermosilla sugirió a Sauer tres acciones clave para revertir la decisión del regulador: “Ajustar los estados financieros, aumentar el capital y nombrar un nuevo gerente general”, le aconsejó.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2023, tras recibir la notificación de la abogada Leonarda Villalobos —asesora tributaria de los Sauer y también actualmente encarcelada— de que su caso no había sido revisado ese día, Sauer expresó su frustración en un mensaje a Hermosilla diciendo: “Pensé que teníamos buena mano en la CMF”. Días más tarde, el 2 de abril de 2023, ante la falta de respuesta sobre el futuro de STF Capital, Hermosilla tranquilizó a Sauer con el mensaje: “Mi amigo CMF sigue disponible. Y está atento”, sin ofrecer más detalles sobre a quién se refería.

El 3 de abril, Sauer compartió con Hermosilla un mensaje de una persona no identificada que decía: “Necesito que Lucho contacte a Mauricio Larraín Errázuriz”. En ese momento, Larraín Errázuriz era uno de los cinco consejeros de la CMF, cuyo mandato concluyó en octubre de 2023. Posteriormente, el 3 de septiembre, Larraín declaró a Pulso: “No he tenido contacto alguno con el Sr. Hermosilla ni con el Sr. Sauer, ni tengo relación alguna con ellos”.

LLAMADO DE CHADWICK A IGLESIAS

De acuerdo a la versión publicada por La Tercera, el 5 de abril de 2023 se registró otro intercambio relevante en los diálogos de WhatsApp. En respuesta a un intento de contacto por parte de Sauer, Hermosilla le respondió: "Hola Dani. En el bote, llamando a Iglesias…". Añadió, además: "Sin decirle que estoy acá". La mención parece referirse a Augusto Iglesias, ex subsecretario de Previsión Social durante el primer gobierno de Sebastián Piñera y actual comisionado de la CMF. Sin embargo, Iglesias aclaró a Pulso el pasado 3 de septiembre que "no he tenido absolutamente ninguna comunicación con el Sr. Hermosilla ni con los Sres. Sauer. No he recibido de ellos llamados, correos o mensajes".

No obstante, un oficio enviado por la CMF al fiscal jefe de Las Condes, Felipe Sepúlveda, el 4 de septiembre, revela información que hasta ahora no había sido pública ni por el organismo ni por sus máximas autoridades.

El documento señala que “en este contexto, los comisionados Bernardita Piedrabuena y Augusto Iglesias informaron al Consejo de esta Comisión sobre las comunicaciones recibidas en torno al caso, entre finales de marzo y comienzos de abril de 2023, durante el proceso de supervisión de STF Capital Corredores de Bolsa”.

El escrito detalla que la comisionada Piedrabuena recibió una llamada de Leonarda Villalobos, a quien no conocía ni tenía relación profesional previa. Villalobos, según la CMF, le consultó si un aumento de capital permitiría levantar la suspensión impuesta a STF Capital. Piedrabuena respondió que no podía contestar y que los interesados debían seguir los procedimientos oficiales del organismo, limitándose a esa respuesta.

Por su parte, el oficio también revela que Augusto Iglesias, diez meses después del inicio del Caso Audio, confirmó haber recibido una llamada de Andrés Chadwick. En esa conversación, Chadwick informó sobre la disposición de los accionistas de STF Capital para aportar los recursos necesarios con el fin de cumplir los requisitos regulatorios, en línea con la estrategia sugerida por Hermosilla en los chats del 24 de marzo de 2023. Iglesias, sin embargo, le respondió que las acciones de las partes serían consideradas dentro del proceso supervisor y que no se discutió ningún otro tema.

Este reconocimiento de Iglesias, sobre la intervención de Andrés Chadwick a favor de los Sauer, es el primer indicio concreto de que el exministro del Interior habría gestionado activamente en beneficio de STF Capital y sus controladores.

Este caso está vinculado al escándalo de las facturas falsas de Factop, que se destapó meses después. El escándalo se hizo público cuando Ciper difundió un audio grabado en la oficina de Luis Hermosilla, donde se hablaba abiertamente de sobornos y delitos que involucraban a funcionarios públicos. Esto derivó en la prisión preventiva de Hermosilla, Sauer y Villalobos.

CHADWICK EN LA INVESTIGACIÓN

“El señor Chadwick no tiene calidad de imputado en este momento. Si tuviéramos que citarlo en relación con los hechos de la investigación, sería en calidad de testigo”, señaló el fiscal jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Miguel Ángel Orellana, en entrevista con LT el 1 de septiembre, en el marco de la investigación del Caso Audio.

No obstante, fuentes del Ministerio Público indican que los nuevos antecedentes proporcionados por la CMF podrían alterar la situación procesal de Chadwick. La llamada que realizó para interceder a favor de STF Capital genera dudas sobre si el exministro tenía conocimiento del esquema fraudulento relacionado con la corredora y el factoring Factop, del cual se beneficiaron principalmente los hermanos Antonio y Álvaro Jalaff. Según los chats analizados en la investigación, Álvaro Jalaff tenía una estrecha relación con Chadwick.

Hasta ahora, Chadwick había sido vinculado a la investigación en dos frentes. Por un lado, el Ministerio Público reveló que el informe en derecho, elaborado por el abogado alemán Kai Ambos, a pedido del ministro de la Suprema Jean Pierre Matus, para la defensa de Chadwick durante la acusación constitucional en diciembre de 2019, fue financiado con 30 mil euros provenientes de Factop, a solicitud de Luis Hermosilla, quien lo defendió en ese proceso.

Cercanos a Chadwick aseguran que él desconocía el origen de los fondos y que aún debía reembolsar esa cantidad. Por otro lado, en agosto pasado, Ciper informó que, tras revisar las cartolas bancarias de Hermosilla, se detectaron transferencias por más de $190 millones hechas por el abogado a Chadwick entre 2020 y 2023. Antes de que estallara el caso, ambos compartían una oficina en Alonso de Córdova, Vitacura, donde se grabó el polémico audio.

Este contexto obligó a Chadwick a romper su silencio el 20 de agosto. Declaró que los montos correspondían a “pagos por trabajos jurídicos realizados por mí” y afirmó que “estas labores, en el ejercicio de mi profesión, están debidamente justificadas mediante boletas de honorarios”.

Consultado por el citado medio, el abogado de Chadwick, Samuel Donoso, afirmó que, dado que la investigación es reservada, esperarán que los fiscales les presenten la información mencionada. “Entiendo que la CMF realizó su propia investigación y no encontró irregularidades, pero responderemos en las instancias procesales correspondientes”, señaló.

Mientras tanto, la CMF, que decidió en mayo de 2023 suspender definitivamente a STF y en agosto multarla con 13.500 unidades de fomento, finalizó su oficio enviado a la Fiscalía señalando que, aunque no parece que la información recibida por los comisionados contenga hechos constitutivos de delito, en virtud del principio de colaboración de los servicios públicos, decidieron informar a la Fiscalía para que tome las acciones pertinentes.

Finalmente, la CMF se puso a disposición de dicha instancia para proporcionar cualquier información adicional necesaria.

PURANOTICIA