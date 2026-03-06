Casi la mitad del parque automotor pagaría mal su permiso de circulación: estudio estima sobrecobros por US$60 millones

Un estudio elaborado por la plataforma de servicios digitales para la industria automotriz Autofact detectó que un porcentaje relevante del parque automotor estaría pagando valores incorrectos en permisos de circulación.

Según consignó Emol, el análisis estableció que existe una discrepancia en el 47% de los casos entre el monto pagado por los contribuyentes y el valor que correspondería de acuerdo a la tasación fiscal del Servicio de Impuestos Internos (SII).

De acuerdo con el informe, un 34% de los vehículos paga en promedio $45.000 más de lo que debería, mientras que un 12% cancela un valor inferior al estimado.

Cristián Cornejo, gerente de Producto y Operaciones de Autofact, explicó a El Mercurio que "esta conclusión es el resultado de un análisis de modelo que cruza la información del padrón del vehículo con los datos de tasación fiscal del Servicio de Impuestos Internos, permitiendo identificar con precisión a qué versión corresponde cada patente".

Y mencionó que esta diferencia no responde necesariamente a irregularidades deliberadas. "Esto no es un fraude, sino un problema estructural".

En tanto, el secretario general de la Asociación Nacional Automotriz de Chile (ANAC), Diego Mendoza, señaló que "lo razonable es que se devuelvan los cobros incorrectos y que la Contraloría revise lo ocurrido".

En la misma línea, el presidente de la Cámara de Comercio Automotriz de Chile (Cavem), Martín Bresciani, calificó como inaceptable que los beneficios para vehículos eléctricos no estén disponibles al momento de solicitar el permiso. "Cuando el Estado es robusto, se anhela un servicio robusto", sostuvo.

El influencer de educación financiera Francisco Ackermann recomendó a los automovilistas revisar previamente el valor de tasación fiscal de su vehículo antes de pagar el permiso de circulación.

Además, comentó que de acuerdo al estudio, se estima que si se aterriza a todo el país, en total se pagaron US$60 millones más de lo que debía.

