Casa queda destruida tras violento choque provocado por conductor ebrio en Paine

Un grave accidente de tránsito se registró la tarde de este jueves en la comuna de Paine, Región Metropolitana, luego de que un vehículo impactara violentamente contra una vivienda, provocando un incendio que terminó con la destrucción total del inmueble.

El hecho ocurrió en el sector de 9 Poniente y fue protagonizado por un conductor que, según información policial preliminar, se encontraba bajo los efectos del alcohol. Así lo confirmó el mayor Miguel Ángel Lizama, de la 64ª Comisaría de Paine, quien señaló que “el conductor lo hacía en estado de ebriedad”.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, aún no se ha determinado la velocidad a la que circulaba el automóvil. No obstante, el oficial explicó que al enfrentar una curva, el conductor perdió el control del vehículo, lo que derivó en el choque directo contra la vivienda y el posterior inicio del fuego.

Producto del impacto y las llamas, la casa resultó con pérdida total, generando un amplio despliegue de equipos de emergencia en el lugar. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas al interior del inmueble al momento del siniestro.

Tras el accidente, el conductor fue detenido por personal policial y trasladado hasta el Hospital de Buin, donde se constató que presentaba lesiones y se le practicó la prueba de alcoholemia. El imputado quedó a disposición de la justicia y pasará a control de detención durante la jornada de mañana, mientras continúan las diligencias investigativas.

PURANOTICIA