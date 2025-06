Carter dice que "se trató de culpar" a Kast y a Kaiser de la fallida primaria en la derecha

Rodolfo Carter comentó sobre su decisión de incorporarse al equipo de campaña del candidato del Partido Republicano, José Antonio Kast, de cara a las elecciones presidenciales.

En conversación con Agricultura, el exalcalde de La Florida manifestó que “no se trata de elegir un presidente o presidenta, no se trata de quién gane y quién pierda. Se trata de que, si vamos a ser capaces en el próximo gobierno de derrotar a la delincuencia, y si la gente va a poder volver a vivir en un país normal”.

“Hoy día yo tomé esta decisión porque creo que, ¿quién tiene las mejores condiciones para hacerlo? De los candidatos presidenciales hoy, es José Antonio Kast”, afirmó.

El exjefe comunal mencionó que ha “iniciado este camino, en Republicanos, no desde la militancia, porque evidentemente he salido de Chile Vamos hace muy poco. Hay respeto a ese Chile Vamos, y también respeto a ese Republicano. Ha habido mucho cariño, buena disposición, ganas de trabajar”.

“Estamos construyendo un camino, y si ese camino se desarrolla como yo creo que va a ocurrir, probablemente voy a terminar militando dentro de un tiempo más. Pero sin forzar nada, sin saltar de un lado a otro, sino que buscando los puntos que nos unen, que hoy día es cómo ayudamos todos a José Antonio Kast a ser Presidente de Chile”, añadió.

En cuanto a las fallidas primarias de la derecha, Carter indicó que “Chile Vamos tenía una tradición de ser primaria. El Presidente Piñera, hace más de ocho años atrás, cuando José Antonio también corría por fuera, nunca le echó la culpa a él de que no hubiese primaria”.

“Aquí se trató de culpar a José Antonio Kast y a Johannes Kaiser. Y eso escondía una trampa. ¿Por qué? Porque hace ocho años el presidente Piñera también tuvo a José Antonio como candidato por fuera. ¿Y tú escuchaste alguna vez a Piñera decir, es que no voy a hacer primaria si no está Kast? No”, recordó.

Y aseguró que “aquí durante muchos meses se trató de culpar a otros de por qué no se hacían primaria y no se hizo. Pero mira, la decisión ya está tomada. Ojalá el aprendizaje se haya hecho. Creo que los países modernos, las democracias que nosotros más admiramos, hacen primaria siempre”.

Carter aseveró que “eso libera al candidato que va primero a las encuestas, de algo que es muy tensionante. Cuando tú vas primero durante mucho tiempo te cansas. Segundo, puedes cometer errores. Y tercero, te conviertes en un objeto de permanente crítica por los que van más atrás. Probablemente, eso es lo que ha ocurrido con la candidatura de Chile Vamos.

Agregó que "yo no me alegro en particular, pero evidentemente ha dejado de ser una preocupación para mí, porque hoy día creo, y los chilenos además lo tienen claro, que la persona más indicada para conducir Chile es José Antonio Kast”.

PURANOTICIA