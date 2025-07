Carter critica a Matthei por pugna con Kast y afirma que "con esa lógica la única que celebra es Jara"

Rodolfo Carter, exalcalde de La Florida e integrante del comando de José Antonio Kast, criticó a la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, y aseguró que con sus acusaciones contra el Partido Republicano solo benefician a Jeannette Jara y al Partido Comunista.

"Lamentablemente a Evelyn Matthei, al igual que hace 30 años atrás, cuando decidió que si no era ella, tampoco era Sebastián Piñera el candidato presidencial, hoy día parece ser que de nuevo nos dice: ‘bueno, si no soy yo, no será nadie’”, dijo en entrevista con radio Agricultura.

“Nos obliga a recordar que no es la primera vez que se ve involucrada en este tipo de situaciones tan incómodas, que le hacen daño a ella y le hacen daño al sector (...) Cada vez que Matthei es candidata se caracteriza por un lenguaje altisonante, muy descalificador, y que tiene costos”, agregó el jefe comunal.

“Honestamente, yo no tengo doble discurso. Encuentro repugnante, una mariconada, burlarse de una enfermedad y más todavía inventar una enfermedad en una persona, eso es inaceptable”, aseguró Carter, aunque afirmó que no hay ningún candidato en Chile “que no haya sido víctima de estas campañas miserables”.

“Transformar eso en un asunto de campaña para destruir a uno de sus adversarios, cuando hay malos resultados en las encuestas, creo que es una falta de lealtad con Chile, porque Chile, de verdad, más que nunca en la historia, está primero, frente al riesgo de que el Partido Comunista imponga un candidato presidencial, destrozar nuestra posibilidad de llegar a La Moneda. Es realmente irresponsable”, argumentó.

Y agregó que “con esa lógica, la única que celebra es Jeannette Jara y el Partido Comunista”.

Carter puso énfasis en que el foco del sector debería estar en crear “unidad”. Sin embargo, expuso que esto no sería posible de momento, porque -indicó- “no puede haber unidad cuando una de las partes acusa al otro de matón, mentiroso, facineroso y delincuente”.

“Yo creo, en todo caso, y para poner las cosas donde corresponde, José Antonio Kast tiene una tranquilidad espiritual, y por eso yo me incliné a ayudarlo, en estos momentos de crisis. Me cuesta encontrar gente tan calmada en momentos de dificultad”, finalizó.

