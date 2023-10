Carter asegura que "La izquierda va a mantener la Constitución de los cuatro generales

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, manifestó que votará “A favor” de la nueva Constitución y aseguró que la izquierda llegó a un nivel de ceguera que optará por mantener el actual texto, que fue escrito por “cuatro generales”.

En entrevista con el diario La Tercera, Carter dijo que votará en el Plebiscito del 17 de diciembre “‘A favor’ por un conjunto de razones. Porque creo que este proceso constitucional, a diferencia del proyecto constitucional del mamarracho, sí ha estado dentro de un marco de racionalidad y razonabilidad. Ha respetado los 12 bordes, con el cual fue diseñado todo el proceso constitucional, en el cual todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo”.

“Esta no es una Constitución refundacional. Segundo, la mayoría republicana más Chile Vamos han estado disponibles a conversar con el mundo de la izquierda y la centroizquierda. Lo que pasa es que, digamos las cosas como son, la izquierda siempre ha puesto una nueva exigencia para impedir aprobar”, agregó.

Carter en su análisis se lanzó contra la izquierda y el Gobierno asegurando que “en el fondo, los que mandan no son ni los socialdemócratas ni los socialistas. Mandan el Partido Comunista y los sectores duros del Frente Amplio, que en el fondo no les gusta nada que no sea el proyecto original del mamarracho”.

“Y la izquierda ha llegado a tal nivel de ceguera que va a terminar manteniendo la Constitución de los cuatro generales”, complementó.

Carter también profundizó en uno de los puntos polémicos que incluye la nueva Carta Magna e indicó que “no, no creo, porque es un tema que se está discutiendo. Lo que pasa es que objetivamente el establecer que el “que está por nacer” o el “quien está por nacer” da cuenta de la visión que tenemos la mayoría de los chilenos que creen que lo que hay dentro del vientre de la madre es un ser humano y no tiene por qué chocar con las tres causales del aborto que está establecido hoy en Chile”.

“Yo no creo en ningún caso que esa concepción que está establecida en el borrador ponga en tela de juicio el derecho a las mujeres”, finalizó.

