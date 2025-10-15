Carro de Carabineros colisiona con vehículo particular en Ñuñoa tras operativo por concierto de Guns N’ Roses

Un carro de Carabineros colisionó contra un vehículo particular la madrugada de este miércoles en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, tras participar en el operativo de seguridad en el Estadio Nacional por el concierto de Guns N'Roses.

El accidente se registró a las 1:00 horas de este miércoles en el sector de avenida Grecia con José Pedro Alessandri, donde por causas que se investigan el vehículo policial que se dirigía el oriente cuando colisionó con el auto particular.

Al respecto, el teniente José Villarroel señaló que "la prueba respiratoria (al civil) marcó 0,0 grados de alcohol en la sangre y no mantiene tampoco consumo de drogas asociado con los exámenes preliminares".

En el carro policial viajaban cuatro funcionarios de Carabineros quienes resultaron con lesiones de carácter leve, lo mismo que el conductor del vehículo particular.

