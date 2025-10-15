Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Carro de Carabineros colisiona con vehículo particular en Ñuñoa tras operativo por concierto de Guns N’ Roses

Carro de Carabineros colisiona con vehículo particular en Ñuñoa tras operativo por concierto de Guns N’ Roses

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

El accidente ocurrió cerca de la 1:00 de la madrugada de este miércoles en la intersección de avenida Grecia con José Pedro Alessandri y las causas se mantienen en investigación.

Carro de Carabineros colisiona con vehículo particular en Ñuñoa tras operativo por concierto de Guns N’ Roses
Miércoles 15 de octubre de 2025 09:00
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

Un carro de Carabineros colisionó contra un vehículo particular la madrugada de este miércoles en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, tras participar en el operativo de seguridad en el Estadio Nacional por el concierto de Guns N'Roses.

El accidente se registró a las 1:00 horas de este miércoles en el sector de avenida Grecia con José Pedro Alessandri, donde por causas que se investigan el vehículo policial que se dirigía el oriente cuando colisionó con el auto particular.

Al respecto, el teniente José Villarroel señaló que "la prueba respiratoria (al civil) marcó 0,0 grados de alcohol en la sangre y no mantiene tampoco consumo de drogas asociado con los exámenes preliminares".

En el carro policial viajaban cuatro funcionarios de Carabineros quienes resultaron con lesiones de carácter leve, lo mismo que el conductor del vehículo particular.

PURANOTICIA