Carolina Tohá y Gonzalo Winter reaparecen junto a Jeannette Jara en sorpresivo reencuentro tras tensas primarias oficialistas

Una sorpresiva aparición hizo la mañana de este miércoles la derrotada candidata de las primarias oficialistas, Carolina Tohá (PPD), en una actividad de Jeannette Jara (PC).

Es el primer encuentro público de las exministras desde las primarias que se realizaron el 29 de junio pasado en que Jara derrotó a Tohá (60% contra el 28% de los votos).

La actividad del reencuentro fue el lanzamiento de Fiestas Patrias en el Bar Victoria, ubicado en calle Carlos Valdovinos, en la comuna de Pedro Aguirre Cerda de la capital.

Tohá había recibido críticas por no sumarse a la campaña de Jara después de la derrota. Incluso deslizó críticas por el cambio de programa de la ahora candidata del oficialismo.

Al encuentro en el Bar Victoria también llegó el diputado frenteamplista Gonzalo Winter, otro de los derrotados por Jara en las primaras.

PURANOTICIA