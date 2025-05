Carolina Tohá suma como jefa territorial de su campaña en el Maule a imputada por el caso Convenios

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, incorporó a su equipo de campaña, como jefa territorial del Maule a la exgobernadora Cristina Bravo, militante de la Democracia Cristiana (DC), quien está imputada por la arista Urbanismo Social, en el marco del caso Convenios. Esto a raíz de una querella que presentó el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) en 2023.

La calidad de imputada de la exautoridad es algo que –de forma informal– ha sido comentado en la DC desde que se sumó al comando de la exministra del Interior, según consigna La Tercera.

En el partido causó molestia su incorporación, puesto que lo hizo cuando mantenían en pie la candidatura presidencial de Alberto Undurraga. En ese entendido, su respaldo a la exsecretaria de Estado constituía una falta a lo zanjado en la junta nacional, la máxima instancia de decisión partidaria de la DC.

Desde el entorno de la exgobernadora confirman que ella permanece en calidad de imputada, pero enfatizan que se trata de una causa que no ha tenido movimiento desde hace meses, que el proceso de investigación continúa y que Bravo no tiene responsabilidad.

El año pasado, cuando ella intentó ser reelecta como gobernadora, aseguró “no haber cometido ninguna irregularidad”.

Además, desde su círculo advierten que ella está consciente de que su inclusión en el comando de Tohá -que informó a la directiva del partido, encabezada por Alberto Undurraga- ha generado ruido al interior de la DC.

Bravo sospecha que fue el mismo partido el que intentó reflotar su causa una vez que se integró al comando. En ese sentido, según confirman cercanos, ella ha considerado abandonar la Democracia Cristiana si el asunto escala.

Que Bravo dé un paso al costado sería un duro golpe para la DC en el Maule, puesto que en la actualidad no tienen otro liderazgo consolidado en la región.

De hecho, no es claro a quién presentarán en la elección senatorial. En algún momento se pensó en la misma exgobernadora, pero no renunció a tiempo a su antiguo cargo como para postular.

Desde el comando de Tohá explicaron al citado medio que “Cristina Bravo no ha sido formalizada ni ha enfrentado cargos ante la justicia. En Chile, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia, y que un fiscal la tenga en una investigación no significa que haya una acusación formal en su contra. Cristina ha puesto su experiencia y conocimiento al servicio de esta campaña y valoramos su trabajo territorial. Creemos que corresponde dejar que las instituciones funcionen, sin adelantar juicios".

Por su parte, la exgobernadora Bravo dijo que “no me han citado a declarar, no te tenido contactos con el Ministerio Público de ningún tipo. No he sido formalizada porque no existen antecedentes que permitan al Ministerio Público acreditar mi participación en algún hecho que revista caracteres de delito”.

Y agregó que “hay regiones donde las causas han avanzado y hay formalizaciones e incluso parlamentarios en prisión preventiva, como es el caso de La Araucanía. En mi caso, nada de eso ha ocurrido, me atacaron mediáticamente muy fuerte, con mentiras y fake news (...)“.

Las imputaciones que pesan sobre la otrora gobernadora se relacionan con la suscripción de un convenio de transferencia de recursos entre el gobierno regional y la Fundación Urbanismo Social, en diciembre de 2022, por un monto total de $264.950.000.

Dado que ese trato se habría realizado sin realización de concurso, y de acuerdo con la querella del diputado Guzmán, “sin requerir la aprobación del Consejo Regional ni la toma de razón por parte de la Contraloría”, se estimó que podría ser ilegal.

“El Gobierno Regional del Maule habría intervenido directamente en la contratación de personas relacionadas con funcionarios de su administración, con el partido político de la gobernadora y otras autoridades, todo como consecuencia de la transferencia de recursos públicos del FNDR”, se explicita.

Como se indica en la acción judicial, los hechos podría ser constitutivos del delito de malversación de caudales públicos.

Por todo esto es que el diputado Guzmán expresó preocupación ante el hecho de que la exgobernadora se sume al comando de Carolina Tohá: “La incorporación de Cristina Bravo al equipo de campaña de Carolina Tohá es una señal preocupante para Chile y para el Maule. Hablamos de una exgobernadora imputada en el caso Convenios y que sigue siendo investigada por tráfico de influencias. ¿Ese es el estándar que propone el socialismo democrático para liderar su campaña?”, aseguró.

Y agregó que “esto solo confirma que la candidatura de Tohá no representa un cambio, sino la continuidad de este mal gobierno, profundamente cuestionado por su vínculo con redes de corrupción y uso indebido de recursos públicos".

