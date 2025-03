Carolina Tohá sufrió violenta "funa" en barrio Lastarria: La siguieron varias cuadras y subieron video a redes

La exministra del Interior, Carolina Tohá, sufrió una violenta "funa" anoche en el barrio Lastarria de la comuna de Santiago, donde desconocidos la siguieron durante varias cuadras mientras la insultaban e incluso la empujaban.

La agresión se viralizó en redes sociales en videos que la muestran mientras camina al parecer sola o en compañía de otro hombre, mientras es acosada por individuos. Una de las cuentas de Instagram, Megáfono Popular, publicó un video y el mensaje "esta noche fue funada la paquita".

Por su parte, la ministra relató brevemente lo ocurrido en su cuenta de X: "Hoy caminando por la calle un grupo de manifestantes me agredió por varias cuadras. Nunca he evadido los disensos, pero la violencia nunca será la forma de resolverlos. He trabajado siempre por esos principios y lo seguiré haciendo sean quienes sean los afectados y los agresores".

Tohá renunció el martes pasado y luego anunció su candidatura a la presidencia. Aseguró que “llegó la hora de comprometerse y asumir la responsabilidad de encabezar un gobierno de progreso, cohesión y seguridad. Quiero ofrecer algo muy simple al país: creer en Chile”.

