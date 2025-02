Carolina Tohá reitera dudas por candidatura a La Moneda: "No tengo una decisión tomada"

La ministra del Interior, Carolina Tohá, se refirió a la posibilidad de ser candidata presidencial y aseguró que aún no tiene una decisión tomada, pues hay tiempo y en los meses que vienen podría haber muchos cambios.

“Creo que hay tiempo. Esta dinámica, de que hay gente que está preocupada por la elección presidencial desde el día después que se eligió al presidente, no me parece. Yo no creo que la ciudadanía está para nada conectada con este tema”, aseguró la titular de Interior en entrevista con Radio Cooperativa.

Carolina Tohá agregó que “la ansiedad no es buena consejera en estas decisiones. Este es un proceso que está en desarrollo, que van a haber muchas alternativas, muchos cambios en el transcurso de los próximos meses. Yo no tengo una decisión tomada”.

“Hemos aprendido que es extremadamente dinámica la política, pasan muchas cosas. Pensemos no más cómo fue el último año de la elección presidencial, última que tuvimos, la cantidad de cosas que pasaron, todos los favoritos que subieron y bajaron, nombres que entraron y salieron de la carrera presidencial”, señaló la titular de Interior.

Finalmente señaló que “se están evaluando distintos escenarios y yo también tengo que decidir qué es lo que hago. Creo que sí es importante es que todos los actores que van a intervenir en esto, los que van a tomar decisiones, los que potencialmente puedan tener candidaturas, pensemos en qué es lo que es mejor para el país, qué es lo mejor que le podemos proponer”.

