Carolina Tohá: “No soy partidaria de que el PC gobierne, lo mejor es la centroizquierda”

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, se mostró contraria a un eventual Gobierno liderado por el Partido Comunista (PC).

La candidata explicó su postura indicando que “no soy partidaria -de que gobierne el PC- y por eso me estoy presentando en esta primaria, porque creo que lo mejor es la centroizquierda. Lo mejor para el país es que tengamos un progresismo encabezado por los sectores o por el proyecto que mi mundo representa”.

En todo caso, reconoció la legitimidad de las aspiraciones del PC, pero enfatizó su alternativa. “Creo que detrás de eso tiene que haber una amplitud y creo que es legítimo que el Partido Comunista aspire a liderar, pero yo estoy presentando otra opción y defiendo las razones de por qué creo que es una mejor opción”, sostuvo.

Consultada específicamente si le molesta que la tienda de Jeannette Jara apoye regímenes dictatoriales, Tohá respondió que “sí, me molesta”.

“El modelo comunista no ha tenido éxito en el mundo; ha tenido resultados adversos“. Pese a ello, aclaró que no lo considera un “lastre”. “Es un partido que hace aportes y trabaja con lealtad”. No obstante, rechazó el eventual liderazgo del PC.

Consultada sobre si le incomoda aliarse con un socio que respalda a Venezuela o Cuba, Tohá respondió que “en política, uno trabaja con realidades. Chile mantuvo una política exterior categórica contra Venezuela, y el PC acató eso”. Destacó además que, como ministra del Interior, actuó contra manifestaciones ilegales “sin que el PC se impusiera”.

Sobre una posible derrota ante Jara, indicó que “no tengo planes para perder; mi cerebro no deja pasar ni un hilito de luz sobre ese escenario”. Sin embargo, ratificó principios. “Nunca apoyaré dictaduras ni callaré ante violaciones de derechos humanos“, enfatizó.

Al evaluar el rol del Frente Amplio durante episodios de alta tensión social, Tohá distinguió entre responsabilidad directa y falta de firmeza.

“En Chile hubo personas que estuvieron dispuestas a quemar el país y hubo sectores políticos que no fueron todo lo enfático que deberían para decir que es inaceptable“, indicó. Además, precisó su juicio sobre dicho conglomerado, “yo no creo que el Frente Amplio haya quemado el país, pero sí creo que no hubo la suficiente firmeza para decir que esto no es aceptable”, dijo.

Sobre su propia gestión al frente del Ministerio del Interior, Tohá expresó confianza, pero reconoció la percepción ciudadana. “No creo que la gente piense mal de lo que hice, pero creo que necesita más garantías para estar segura en su vida y tienen razón”, expresó.

PURANOTICIA