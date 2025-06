Carolina Tohá "invita" a una reflexión en torno a la violencia en el estallido social: "La política falló en toda la línea"

La candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, invitó a reflexionar sobre la postura que distintos sectores han tenido sobre la violencia, especialmente durante el estallido social.

Tras participar junto a la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei, en la primera sesión del ciclo de encuentros denominado “Destrabando la permisología: simplificar y agilizar para volver a crecer”, en Icare, la exministra del Interior ahondó en el debate la participación de unos y otros en la revuelta de 2019.

Consultada por si comparte las palabras de la timonel del PS, Paulina Vodanovic, de que en el FA no han hecho un "mea culpa" sobre la violencia, la candidata dijo que "yo nunca he tenido dudas sobre esta materia, ni para el estallido, ni antes del estallido, ni en la dictadura tampoco (...) tanto en el caso chileno, como en realidades de otros países y siempre he pensado que la violencia es un peligro para los procesos sociales y debe rechazarse".

"Yo invitaría a que cada uno haga el examen, si ha sido contundente, consistente en esa definición. Lo que sí pienso es que se requiere muy fuertemente que todo el sistema político mire lo que fueron las experiencias tanto del estallido como de los dos procesos constitucionales, porque aquí la política falló en toda la línea", agregó.

Según Tohá, "no veo esa reflexión y esa autocrítica en otros sectores, ciertamente en la derecha en lo más mínimo tampoco ha estado y creo que Chile la necesita, porque no podemos ir a una elección repitiendo esas mismas fórmulas, esos mismos diagnósticos".

La candidata aseguró que el Socialismo Democrático "ha hecho una reflexión y un planteamiento respecto a lo que pasó en todo este ciclo. Creo que el Presidente se la República también lo ha hecho, ha sido autocrítico como muy pocos. Creo que, en otros sectores, otros liderazgos, otras candidaturas ni veo esa reflexión".

Sobre la polémica por los dichos del economista Óscar Landerretche, la exautoridad recordó que "él mismo ha dicho de manera categórica que no tiene ningún puesto en nuestro comando, ni es vocero oficial. Él ha expresado sus opiniones, y hemos dicho varias veces desde la campaña que agradecemos su apoyo, pero sus opiniones en muchos aspectos no las compartimos. Pero es parte de su libertad opinar".

"Lo que parece curioso es que ante las opiniones de una persona que es un académico, tengamos medio sistema político centrado en ese debate. Es un debate sobre una coalición que terminó hace más de 15 años atrás. En Chile nadie está preocupado, este no es un Plebiscito sobre la Concertación, lo que tenemos que discutir es que coalición necesitamos para el Chile del 2026".

Sobre la reforma al sistema político, dijo que el momento de la discusión "no es óptimo, pero el problema es que no se hizo antes".

Con ello, planteó que "a Chile no le conviene que todas sus elecciones presidenciales las diriman extranjeros, eso me atrevo a decirlo categóricamente y si el sistema se deja como está hoy, todas las elecciones presidenciales son posibles de dirimirse por extranjeros".

Ante los dichos del diputado Jaime Araya (IND-PPD), quien sostuvo que "agarraría un barco, los echo a todos arriba y los mando de vuelta a Venezuela y ni siquiera me enredaría si se puede humanitariamente o no", Tohá apuntó que el tono "es inadecuado".

"Efectivamente puede haber muchas herramientas en las cuales se agilicen los procesos de expulsión. Pero eso tiene que hacerse cargo de dónde está el problema con Venezuela. Si el problema con Venezuela no es de medios de transporte, sino de un estado que no colabora en esto. Entonces no entrega las condiciones para recibir a los connacionales cuando uno los expulsa”.

PURANOTICIA