Carolina Tohá insta a legalizar a 180 mil migrantes empadronados antes de llegada de Kast

La exministra del Interior, Carolina Tohá, pidió al gobierno regularizar la situación de los migrantes empadronados durante la actual administración, advirtiendo que, de no hacerlo, podrían ser los primeros afectados por expulsiones masivas bajo el próximo Ejecutivo. La autoridad se refirió específicamente a las 180 mil personas que se acercaron voluntariamente al Estado para registrarse.

Tohá explicó que el proceso de empadronamiento tenía como objetivo identificar a quienes estaban en situación irregular pero querían acercarse al Estado, y que nunca se prometió su regularización. Sin embargo, advirtió que esta información facilitaría su expulsión si no se actúa antes del cambio de gobierno, dejando en riesgo a quienes no han cometido delitos.

La exministra enfatizó que un plan de expulsión generalizada podría afectar a migrantes inocentes, mientras que los delincuentes y quienes permanecen ocultos no serían alcanzados. “Los gallos malos no los pillan nunca, son expertos: se esconden, tienen documentos falsos”, afirmó Tohá, diferenciando entre los que actuaron de buena fe y los que cometieron delitos.

Además, Tohá recordó que el gobierno actual tiene herramientas legales para regularizar a estas personas mediante decreto, lo que permitiría garantizar sus derechos antes de la llegada del nuevo presidente. Según la exautoridad, esto es un reconocimiento mínimo al gesto de acercarse al Estado y evita que sean perseguidos injustamente.

Finalmente, la exministra expresó preocupación por escenarios de persecución migratoria como los observados en Estados Unidos, advirtiendo sobre la polarización, violencia y deshumanización hacia migrantes que podrían repetirse en Chile. “No quiero que se persiga de la misma manera a señoras que trabajan en jardines infantiles o profesoras, simplemente por su situación migratoria”, concluyó.

