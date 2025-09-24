Carolina Tohá iniciará gira por Europa que la mantendrá alejada del comando de Jeannette Jara

Tras sus dos apariciones políticas, en el congreso del Partido Liberal y en el lanzamiento de la campaña de Jeannette Jara, Carolina Tohá iniciará una gira por Europa que la mantendrán alejada de la coyuntura electoral.

Según informó La Tercera, el 1 de octubre la exministra del Interior se subirá a un avión con rumbo al viejo continente. Lo hará para participar de charlas en las universidades London School of Economics, en Reino Unido, y Sciences Po Paris, Francia. Los temas a abordar son seguridad y el proceso político chileno. El exministro Andrés Velasco, junto a un grupo de académicos, fue quien la invitó a la primera casa de estudios.

Con Tohá fuera del país hasta el 13 de octubre, la inquietud entre los partidos que respaldan la candidatura de Jara promete aumentar. Sobre todo, al interior Socialismo Democrático, la coalición que integran el Partido Socialista (PS) y el Partido Por la Democracia (PPD), que llevó a la exalcaldesa como candidata a la primaria.

Entre ellos es extendida la postura de que Tohá debería tener un rol activo en la campaña. No se conforman con los gestos y guiños que ha protagonizado, sino que esperan que se ponga a disposición de lo que la abanderada necesita para reforzar su despliegue a menos de dos meses de la primera vuelta.

La inquietud aumentó la semana pasada, luego de que la propia Tohá, en el lanzamiento de campaña de Jara, reconociera que no pretende asumir ningún rol formal en el comando, aunque mostró disponibilidad a colaborar en algunos temas puntuales.

“No voy a tomar roles formales en la campaña, pero voy a apoyar y he estado haciéndolo todo este tiempo de otras maneras”, dijo Tohá en el evento, en línea con lo que ella misma sostuvo al día siguiente de la primaria: “En lo personal, se abre un tiempo para estar fuera de la primera línea”.

Si bien algunos dirigentes del Socialismo Democrático aseguran entender que Tohá pretenda estar un tiempo fuera de la primera línea, debido a la magnitud de la derrota -Jara obtuvo un 60% de las preferencias y ella tan solo un 28%-, también sostienen que, en consideración de que la carrera presidencial se ha puesto cuesta arriba para la extitular de Trabajo, es urgente que Tohá asuma un rol.

Leonardo Cubillos, uno de los integrantes del comité estratégico de Jara, así lo hizo ver. En entrevista con La Tercera, el timonel del Partido Radical planteó que “uno puede entender que la derrota es dura, pero Tohá tiene una responsabilidad en la campaña, esperemos que esté a la altura en el futuro de cumplir con aquello”.

Como él, hay más voces -integrantes del comando de Jara- que piden a la exministra del Interior tener un rol en la campaña tras su último “no”.

Por ejemplo, la senadora independiente Alejandra Sepúlveda, una de las voceras del comando de Jara, dijo que “sin duda la figura de Carolina Tohá es muy importante para la campaña, para poder aglutinar un sector de la centroizquierda que ella representa en forma natural. Y bueno, entre ambas, entre Jeannette Jara y Carolina Tohá, tendrán que conversar para ver en qué minuto y en qué forma se puede incorporar a la campaña”.

En tanto, el diputado Tomás Hirsch (Acción Humanista), otro de los voceros, planteó que “la incorporación, el apoyo de Carolina Tohá, así como el de todos los demás actores relevantes dentro de lo que es el progresismo y el oficialismo, viene muy bien”.

Jara ha transmitido a su círculo que ella es de la idea de no presionar a Tohá. Aunque la recibiría con los brazos abiertos en el comando si es que la exministra del Interior quiere entrar, la abanderada, en consideración de lo dura que fue la derrota para la exalcaldesa, quiere evitar forzar su integración y respetar su tiempo fuera de la primera línea política.

PURANOTICIA