Carolina Tohá calificó de "insólito" el acuerdo para que Pamela Jiles lidere la Cámara de Diputados

La exministra del Interior, Carolina Tohá, manifestó sus reparos al acuerdo que la Democracia Cristiana (DC), el Partido de la Gente (PDG) y el actual oficialismo alcanzaron para encabezar la mesa de la Cámara de Diputados durante los próximos cuatro años.

La exautoridad dijo creer que “los acuerdos de conducción de la Cámara de Diputados y del Senado no son alianzas políticas, son acuerdos administrativos que uno a veces llega a acuerdos con gente con la que tiene diferencias muy grandes para darle gobernabilidad a la Cámara de Diputados”.

“Desde ese punto de vista, que haya acuerdos con distintos sectores, hasta los más insólitos, a mí no me sorprende”, sostuvo en diálogo con radio ADN.

Asimismo, manifestó que la opción de que Pamela Jiles (PDG) sea quien lidere la Cámara tras esta negociación también le parece "insólita", porque "los acuerdos se basan en que hay ciertas reglas de respeto y de trato. No sé si eso ha sido parte de las conversaciones".

Tohá advirtió que "la diputada Pamela Jiles ha tenido una forma de denostar el sector político que va a ser la futura oposición y que hoy es oficialismo, que sale de las reglas habituales de la confrontación política y que se para en la descalificación más completa".

La exprecandidata presidencial aseguró que espera que los diputados hayan tenido en consideración aquello previo al pacto y recalcó que una cosa es "que uno tenga acuerdos administrativos con sectores con los que tiene diferencias políticas y otra es que ponga a la cabeza de una institución tan importante a personas que al día siguiente van a referirse a tu sector político de la forma en que Pamela Jiles lo ha hecho" tanto con la centroizquierda, como con el Presidente Gabriel Boric.

Respecto a la postura de Jiles de hacerle "la vida imposible" a Kast, la exministra del Interior rebatió que "las presidencias de la Cámara de Diputados no están para hacer la vida imposible a los gobiernos. Están para hacer puntos políticos".

Además, hizo un análisis sobre su paso por el Gobierno asegurando que el Socialismo Democrático (PS, PPD, PR y PL), “fue algo que funcionó en el gobierno, pero no funcionó como alianza de gobierno”.

“No se logró cuajar una coalición y creo que eso fundamentalmente es posible que no se cuaje, porque en el gobierno se tomaron decisiones y caminos que en la coalición no se despejaron”, agregó en diálogo con radio ADN.

Y ejemplificó que “el Presidente Boric tomó decisiones, por ejemplo, en materia internacional respecto a nuestra distancia con todos los gobiernos que tenían compromiso en derechos humanos y en la coalición no se logró un acuerdo en ese sentido”.

“O sea, cada partido siguió con su postura y no son diferencias resueltas (…) entonces creo que ya hay un camino inconcluso que va a tener que continuar en su reflexión y quizás las coaliciones futuro no van a ser exactamente como fue la coalición de gobierno”, agregó.

Para Tohá, la futura oposición “tiene que actuar muy articulada, muy coordinada, pero eso no quiere decir que va a ser una sola coalición. A lo mejor van a ser dos o tres coaliciones, no sé yo, espero que no tantas".

Bajo ese contexto, indicó que “tú puedes tener dos coaliciones que se articulan para hacer oposición, que se ponen de acuerdo para los proyectos de ley, pero no tienen un proyecto político común de futuro. Es posible eso”.

Respecto a su propio rol aseguró que estará presente y pendiente de todo lo que ocurra en la administración de José Antonio Kast.

“Primero no voy a estar en ningún cargo, por lo menos por ahora, ninguno. No está en mis planes, ni hay a la vista nada, ni tengo por ahí en este momento mi espacio, creo yo. Yo voy a estar en el debate de ideas, voy a estar opinando”, aseguró.

En ese sentido, dijo esperar “colaborar a la articulación del Socialismo Democrático como parte de una posición más amplia, pero especialmente de ese espacio político, y no solo los partidos, sino también con otros actores, por ejemplo, los alcaldes, el mundo social, que está muy lejano hoy día los partidos".

Finalmente, sostuvo que "espero estar también en el debate de los temas de seguridad y los temas políticos y equidad social, donde he acumulado una experiencia y espero desde ahí poder aportar y dar opiniones, no solo sobre el gobierno, sino también sobre lo que nuestro sector propone hacia adelante".

PURANOTICIA