Diputado Alessandri y disputa por la presidencia de la Cámara: "Estamos prácticamente empatados"

El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, se refirió a las negociaciones para definir la presidencia de la Cámara de Diputados.

En conversación con radio Pauta, el parlamentario afirmó que "estamos prácticamente empatados en la Cámara, eso no había pasado desde el 90".

El legislador señaló que la diferencia entre los bloques es mínima y que el Partido de la Gente quedó en una posición clave para inclinar la votación. “A la izquierda le faltan catorce votos y a nosotros dos”, precisó.

Además, comentó que “el lunes siguiente se vota la conformación de las comisiones y eso dura cuatro años. Es muy importante para cualquier gobierno liderar Hacienda, Constitución, Trabajo o Economía”.

Por otro lado, Alessandri realizó un balance sobre el gobierno del Presidente Gabriel Boric y criticó que "el tema económico se ralentizó y el país se endeudó más".

Finalmente, aseguró que el nuevo gobierno de José Antonio Kast buscará impulsar proyectos durante sus primeros meses para reactivar la economía. “Va a haber una batería grande de proyectos de ley para incentivar la inversión”, indicó.

PURANOTICIA