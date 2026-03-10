Boric hace un guiño al alcalde Vodanovic para una eventual futura candidatura presidencial: "Acá tienen a alguien mejor"

El Presidente Gabriel Boric encabezó la inauguración de la 29° Comisaría de La Farfana en Maipú, donde aludió al alcalde de la comuna, Tomás Vodanovic, luego de que asistentes a la actividad le gritaran que volviera a la Presidencia en 2030, afirmando que: “Acá tienen a alguien mejor".

En la ceremonia, el Jefe de Estado destacó que “como les dije, nuestro Gobierno trabaja hasta el último día, hasta el último momento de su mandato, y hoy día estamos aquí, en Maipú, cumpliendo un compromiso que adoptamos con la comunidad de La Farfana hace mucho tiempo, que tiene que ver con algo que ha sido la prioridad para la ciudadanía en este tiempo y que también para nuestro gobierno: la seguridad”.

“Estamos dando un paso tremendamente importante”, complementó el Mandatario, añadiendo que “Maipú es una de las comunas más grandes con más habitantes de Chile y, sin embargo, tenía hasta el día de hoy sólo dos comisarías. Hoy día, con la inauguración de la Comisaría de La Farfana, cuenta con una nueva infraestructura de primer nivel con nuevos vehículos policiales, una dirección de integración comunitaria, una sala con una carabinera a cargo, especializada en recibir las denuncias de violencia intrafamiliar, con espacios de mayor seguridad y comodidad para los carabineros, porque tenemos que cuidar a quienes nos cuidan. Y eso hemos hecho también durante nuestro Gobierno”.

En medio de su discurso, los asistentes le gritaron “¡2030!”, instándolo a postularse para el próximo mandato presidencial, a lo que el jefe de Estado respondió entre risas "No me digan eso, acá tienen a alguien mejor".

