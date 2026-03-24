Carolina Tohá arremete contra medidas del Gobierno: "Si antes no había emergencia, la crearon"

La exministra del Interior, Carolina Tohá, se lanzó con todo en contra de las medidas adoptadas por el Gobierno de José Antonio Kast.

A través de su cuenta de X, la exautoridad declaró que "en 3 días: Decidieron no contener el precio del petróleo, permitiendo la mayor alza en 40 años. Llamaron a retiro a una de las funcionarias policiales más destacadas del país. Renunciaron a que Chile encabece Naciones Unidas”.

Y agregó que “para no asumir sus responsabilidades, declararon en quiebra al Estado chileno contra opinión de expertos e inversionistas”.

“Si antes no había emergencia, la crearon”, finalizó la exsecretaria de Estado, aduciendo al concepto que ha sido utilizado constantemente por el Gobierno de José Antonio Kast.

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