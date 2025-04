Carolina Tohá afirma que su candidatura es la que "ofrece más posibilidades de ganarle a la derecha"

La precandidata presidencial del PPD, Carolina Tohá, se refirió a las próximas elecciones y a la discusión de los partidos al respecto.

En conversación con Cooperativa, la exministra del Interior manifestó que "están muy bien las discusiones de los partidos, y ellos son soberanos, yo los respeto, pero creo que no podemos poner en cuestión de qué se trata esto: ofrecer al país un proyecto para encabezar un próximo gobierno en épocas turbulentas, en que tenemos una derecha que está jugando con propuestas retrógradas e irresponsables (...), como centroizquierda, tenemos la obligación de poner eso por delante".

En ese sentido, sostuvo que "más allá de que cualquier partido puede tener sus candidaturas y tomar sus decisiones -yo soy partidaria de una primaria con todos los que quieran competir, no tengo problema con eso"-.

“Esta candidatura no va a entrar en ningún tipo de negociación. Va a seguir adelante buscando sumar apoyos y participar en una primaria, porque no creemos que la magnitud de los desafíos que tenemos al frente se pueda subordinar a cálculos secundarios”, complementó.

La candidata afirmó que "está como en el aire que la discusión presidencial tiene miles de variables, y yo creo que tiene una sola, que es Chile. No tiene que ver con cómo se negocia la lista o los cupos, nada de eso".

"Esta candidatura no está en discusión en virtud de negociaciones de otros temas, va a proponerse al país. Los partidos harán sus negociaciones, pero yo no voy a poner en discusión que vamos a proponerle un camino al país, porque con convicción, he tomado la decisión de ser candidata", recalcó.

Y aseguró que su candidatura “es la que hoy ofrece más posibilidades de ganarle a la derecha, más posibilidades de llegar a segunda vuelta, más posibilidades de ganar una primaria, y más posibilidades de que esa primaria la gane el Socialismo Democrático, y en eso, todas las encuestas son coincidentes”.

En cuanto a una eventual primaria en su sector, Tohá señaló que espera que "tengamos una primaria competitiva, que lleguemos con propuestas de candidaturas que tengan fuerza, para que sea convocante para la ciudadanía, y mucha gente vote".

PURANOTICIA