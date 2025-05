Carolina Tohá advierte a su comando que si vota poca gente "hay riesgo de que no ganemos la primaria"

Carolina Tohá encabezó una reunión virtual con sus adherentes para delinear la estrategia de su campaña presidencial de cara a la primaria oficialista del 29 de junio, donde competirá con Gonzalo Winter, Jeannette Jara y Jaime Mulet.

En el encuentro, enfatizó la importancia de una alta participación electoral para fortalecer su candidatura y evitar ventajas para sus rivales.

El equipo de la exministra del Interior busca movilizar a dos millones de votantes, superando la cifra de la primaria de 2021. Para ello, han establecido metas de participación y promovido la formación de grupos de difusión. La candidata instó a sus seguidores a generar interés y conversación en redes sociales, destacando que la primaria es crucial para enfrentar a la derecha en la elección general,.

“Es un desafío no solo ganar la primaria, sino que vote mucha gente. Porque aquí la verdadera competencia es con la derecha. Si ganamos la primaria, pero sin tanta votación, no es bueno. Y, además, si vota poca gente, hay más riesgo de que no ganemos la primaria. Para nosotros que vote gente es un objetivo fundamental”, advirtió la exministra, según consigna La Tercera.

“Para nosotros mostrar fuerza en la primaria es un paso muy importante, de ir cambiando este cuadro en que esta elección partió, en que parecía obvio que la ventaja la tenían los candidatos de derecha (...)”.

Y agregó: “Tener una primaria es una gran ventaja para nosotros, ellos no lo lograron. Hay que sacarle el mayor partido posible: que se note, que se hable, que se comente, que gente se interesa y que vote mucha gente”, mencionó.

Además, anunció eventos en regiones clave y reconoció el desafío territorial en zonas donde su sector tiene menos alcaldes. Tohá anticipó una campaña difícil con posibles ataques digitales y desinformación, por lo que resaltó la necesidad de consolidar una base fuerte antes del inicio oficial el 30 de mayo.

“Habrá campañas que se van a armar con bots, fake news de todo tipo, cosas de descrédito. Por eso es muy importante que ese momento nos pille fuertes, habiendo tenido una primaria exitosa”, manifestó.

Optimista, afirmó que su candidatura ha avanzado mejor de lo esperado, pese a la "ola de derecha". A diferencia del diagnóstico de Michelle Bachelet sobre una sociedad chilena "llena de rabia", Tohá percibe un ambiente menos crispado, aunque con ciudadanos desmotivados. Finalmente, su equipo difundió un video solicitando aportes para fortalecer su campaña progresista.

