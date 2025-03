Carmona respalda emplazamiento de Gajardo a Fiscalía y afirma que se puede opinar sobre otro poder del Estado

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, comentó el emplazamiento que hizo el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, a la Fiscalía Nacional para explicar el momento en que se hizo el allanamiento a la casa de la diputada Karol Cariola (PC), el mismo día que dio a luz, en el marco de la investigación por fraude en el caso de la Clínica Sierra Bella y el intercambio de chats entre la parlamentaria y la exalcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

"Creemos que en eso el Ministerio Público todavía tiene que explicar más de por qué lo realizó en ese momento, pudiendo haberlo hecho antes o eventualmente incluso haberlo hecho después", dijo el secretario de Estado en CNN Chile.

Y en conversación con radio Universo, el timonel del PC defendió las declaraciones de la autoridad, señalando que "está representando una pregunta, una falta de respuesta que tiene un sector muy grande de la ciudadanía, no están despejadas las consecuencias que tienen con nombre y apellido, por ejemplo, los chats de Hermosilla respecto a fiscales, a jueces, la constitución de sala y la influencia en ministros, como para que se sostenga que es un espacio que ha dado todas las pruebas de rigor y que ha sido inmaculado".

“Yo creo que bajar una cortina como diciendo 'es intocable' (la Fiscalía), cuando la vivencia que tenemos en temas de política nacional, le hacen falta muchas explicaciones aún, me parece que no habla bien de la expectativa que uno debiera tener del Ministerio Público y la Fiscalía Nacional en particular escuchan, e imaginan que tienen diligencias que corregir”, señaló.

Y agregó que “hasta donde sé, Karol Cariola no está formalizada, a ratos basta que un fiscal tome nota y oriente una diligencia, quién va a ser el objeto de esa diligencia está casi sancionado. Yo puedo opinar de otro poder del Estado".

"Hacer una sola cosa para intentar cerrar la puerta a un tema que es de preocupación de un sector importante de la población, al menos el nuestro me parece que no es la mejor forma de contribuir a la compresión de muchas diligencias que les falta prolijidad, de muchas diligencias que no acusan un buen criterio mediante, porque se podrían hacer en un sentido u otro y tener menos impactos indeseados que es lo que merece la diligencia en sí mismo”, continuó.

“Si el ministro tiene que dar una explicación tendrá que darla, pero creo que ahí hay una observación que representa un entendimiento real de gente a tanto bochorno del Ministerio Público”, complementó Carmona.

Respecto a la fallida moción de censura contra la mesa de la Cámara de Diputados liderada por Cariola, el presidente del PC valoró que “haya primado el sentido político serio de que no se puede mezclar tras cada cosa el intento con fines claramente electorales y con manifestaciones claramente anticomunistas de buscar cada vez que se tiene una oportunidad censurar la mesa de la Cámara de Diputados. Ahí hay una odiosidad, una cosa que supera lo estrictamente político”.

“Para mí lo de fondo es que rechazó la acusación, no tengo ninguna duda que los actos que hicieron que Carol se acompañara de su hijito recién nacido está bajo control y responsabilidad de ella misma, en cuanto a la situación que pudiera vivir el hijito de días. Yo tengo confianza absoluta, ella además es obstetra y no iba a poner en riesgo a su hijo”, concluyó Lautaro Carmona.

PURANOTICIA