Carmona reafirma distancia con Boric por Cuba: "Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión"

El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, se distanció del Presidente Gabriel Boric y reafirmó que en Cuba “hay derecho de expresión”.

Cabe recordar que en conversación con El País, el Mandatario sostuvo que en la isla del Caribe "desde cualquier punto de vista es una dictadura".

Al respecto, el líder del PC señaló que “en la política exterior de Chile, el titular exclusivo y de competencia absoluta es el Presidente de la República. Eso está fuera de discusión. Por tanto, todos mis planteamientos respecto a temas internacionales no pretenden discutir una competencia que tiene como representación del Estado de Chile el Presidente Gabriel Boric”.

En ese sentido, dijo que como partido “en lo que se refiere al tema de Cuba, es público conocimiento para todos, para todo el país, la relación de amistad que tiene el Partido Comunista de Chile con el Partido Comunista de Cuba”.

“Decir que uno tiene una relación de amistad, de valoración de lo que es el proceso cubano, no significa que uno esté postulando para Chile una propuesta igual que la de Cuba, porque Chile es otro país, tiene otra idiosincrasia, tiene otra cultura”.

El presidente del PC reiteró que en Cuba si hay democracia. “Si tú vas a Cuba y alguien me diga que no puede tener derecho a expresión, digamos, son miles, llegados a ser millones los turistas que visitaban Cuba con pensamientos muy distinto”, añadió.

"Me llama la atención que se plantee que no hay derecho a expresión, ellos tienen un sistema político y derecho a expresión hay”, añadió.

PURANOTICIA