Carmona por chats de Hassler y Cariola: "Permanencia y lealtad no es obsecuencia, eso bien lo sabe cada uno, partiendo por el Presidente"

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, comentó los efectos de la filtración de chats entre la diputada Karol Cariola y la exalcaldesa Irací Hassler en la relación del partido con el Gobierno.

En diálogo con T13 Radio, el líder del PC explicó que “para nosotros permanencia y lealtad no es obsecuencia, eso bien lo sabe cada uno, partiendo por el Presidente de la República con quien conversamos con ese respecto”.

“Entonces no tiene nada que ver, es cosa de citar afirmaciones que hubiésemos hecho nosotros en nuestros eventos en los congresos del partido y yo mismo cada vez que me hacen una pregunta al respecto. No tengo por qué imaginar que otro tipo de lenguaje va a ayudar a ser más claro”, aclaró.

“Están haciendo una extrapolación para poner una controversia a ver si el partido se hace cargo de una forma de relacionarse, una forma de expresar su opinión distinta o eventualmente su malestar. No, tenemos formas muy conocidas, muy histriónicas”, dijo Carmona.

“Nos formamos entre nosotros también cuando hacemos política en términos institucionales y representativos del Partido Comunista, pero de ahí a cómo habla cada uno no me parece una competencia ni que corresponda. Basta con que todos sepan que era un diálogo entre dos destacadísimas compañeras”, complementó.

Producto de las filtraciones y la presión ejercida por la derecha, con advertencias de nuevas censuras a la mesa directiva que encabezaba Karol Cariola, la diputada anunció este domingo su renuncia a la testera de la Cámara de Diputados.

Mediante un comunicado, la parlamentaria defendió su postura, asegurando que no ha incurrido en ningún delito y denunciando que "se ha montado toda una operación mediática y política para desprestigiar y desacreditar mi imagen pública".

