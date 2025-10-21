Carmona no descarta que el Partido Comunista apoye una Acusación Constitucional contra exministro Pardow

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, no descartó que se presente una Acusación Constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por el mal cálculo de las tarifas eléctricas y respondió con fuerza a Guido Guirardi por aconsejar a la candidata Jeannette Jara de que congele su militancia comunista.

“El tema de la acusación constitucional tiene que ser vista en su mérito. Yo no me voy a adelantar, pero tengo plena confianza en que la bancada parlamentaria del Partido Comunista, que ha estado más de una vez manifestando la inquietud sobre el tema del costo de la energía eléctrica, en conocimiento de antecedentes y en comparación con otros procesos va a tomar posición correcta”, remarcó Carmona en entrevista con Radio Infinita.

El timonel del PC también abordó la posibilidad que se desarrolle una comisión especial investigadora por el caso: “Le doy mucha importancia siempre que se consolide, se le dé solidez, porque al rato las comisiones investigadoras de la Cámara, a la segunda sesión pierden fuerza, y al final sale un informe que nadie nunca conoce, y no tiene grandes consecuencias frente al hecho investigado”.

“Eso es como son, terminan con recomendaciones para que nunca más ocurra. Bueno, en este caso yo creo que hay que poner mucho ojo y poner mucha expectativa para que los parlamentarios que les corresponde a esa comisión investigadora sientan que le están haciendo una respuesta a toda la comunidad nacional”, finalizó.

Carmona también se refirió al comentario del expresidente del PPD Guido Guirardi, quien aseguró que la candidata Jeannette Jara debería suspender su militancia comunista si pasa a segunda vuelta.

“No comprendo y no entiendo los dichos de Guirardi. El tema ya había sido analizado y siempre con la misma conclusión que fue la que expreso ayer muy bien nuestra candidata Jeannette Jara. Si fuera, en algún momento, un tema (cambiar la militancia) sería resorte de ella decidir cuando corresponda”, comentó Carmona.

Y agregó “quien debería explicar porque tanta insistencia es el propio Guido Guirardi, creo que merece explicación porque simplemente no procede”.

Se le consultó, además a Carmona por el comentario de Guirardi, quien dijo que el presidente de los comunistas le “hacía daño a la campaña de Jara”.

“Insisto es un tema que no logro comprender. El puede expresar su opinión. Quizás este tipo de cosas expliquen porque a una coalición le va tan bien y a otra no en una primaria, pero no voy a entrar en una beligerancia que no conduce en nada, solo me preocuparé en potenciar la candidatura de Jeannette Jara”, afirmó Carmona.

PURANOTICIA