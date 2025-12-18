Adulto mayor de 75 años fue asesinado tras oponerse al robo de su auto en El Bosque

El crimen ocurrió a las 23:30 horas de anoche en la comuna de El Bosque, en el sector de Antonio Varas con Los Pellines, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos.
Un adulto mayor de 75 años fue asesinado de una puñalada en el tórax por oponer resistencia al robo de su vehículo cuando llegaba a su domicilio en El Bosque.
El crimen ocurrió a las 23:30 horas de este miércoles, en la intersección de Antonio Varas con Los Pellines, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos que llegaron caminando y que lo amenazaron con arma blanca.
La víctima se resistió al robo del vehículo, por lo cual uno de los delincuentes lo apuñaló en el tórax y se dio a la fuga, sin concretar el robo.
El herido fue trasladado por familiares en grave estado al Hospital El Pino, donde falleció a las 3 de la madrugada.
Por instrucciones de la Fiscalía Metropolitana Sur, el caso comenzó a ser investigado por Carabineros, donde el capitán Sebastián Veloso, oficial de ronda de la prefectura Santiago Sur, señaló que "el delincuente lesionó con un arma cortopunzante en la región precordial a la víctima, luego huyó y no logró robar el vehículo".
Añadió que "se produce un forcejeo y a raíz de este forcejeo el delincuente lesiona con un arma cortopunzante a la víctima, huyendo del lugar".
